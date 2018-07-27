朴叙俊&朴敏英秘密恋爱3年？现实中的副会长和金秘书也在一起了吗~

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虽然不到一小时就被澄清是误报...... 但有多少人其实跟小编一样，希望是真的呢？

昨晚《金秘书为何那样》甜蜜大结局，今天一大早就有媒体爆出其实两人在现实中也已经恋爱3年，简直让人差点尖叫出声！



报导称，两人其实很久之前就已经是恋人，期间一直各自拍摄作品，约会非常谨慎堪比007，而且连身边人都很少透露。 但是两人在SNS上的动态却出现多次似乎重合的内容，引起不少网民猜测：



右图是朴叙俊IG影片的截图，同样的帽子和鞋子都能在朴敏英身上找到：



报导还说：「两人都经历了用心拍摄作品，作为演员站稳脚跟的时期，在过程中给了彼此很多帮助。 恋人恋爱时间不短，对彼此积累了足够的信任，最近还开始向身边人透露这一心情。 」



网友们看到消息后纷纷表示震惊和祝福，然而还不到一小时事情就有了反转：

朴叙俊所属社立即出面澄清，称：「朴敏英和朴叙俊的恋爱新闻毫无依据，两人只是关系很好的同僚。 在作品中饰演恋人得到了很多关心。 」

朴敏英所属社也表示：「朴叙俊和朴敏英只是关系很好的同僚。 」口径惊人一致......



不知道会不会有人看到所属社的澄清后，反而感到遗憾的呢~XD

（图源：《金秘书为何那样》剧照，网路）

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