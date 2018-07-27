朴叙俊&朴敏英秘密恋爱3年？现实中的副会长和金秘书也在一起了吗~

朴叙俊&朴敏英秘密恋爱3年？现实中的副会长和金秘书也在一起了吗~

明星   2018年7月27日   星期五08:40   Sani  

虽然不到一小时就被澄清是误报...... 但有多少人其实跟小编一样，希望是真的呢？

昨晚《金秘书为何那样》甜蜜大结局，今天一大早就有媒体爆出其实两人在现实中也已经恋爱3年，简直让人差点尖叫出声！

报导称，两人其实很久之前就已经是恋人，期间一直各自拍摄作品，约会非常谨慎堪比007，而且连身边人都很少透露。 但是两人在SNS上的动态却出现多次似乎重合的内容，引起不少网民猜测：

右图是朴叙俊IG影片的截图，同样的帽子和鞋子都能在朴敏英身上找到：

报导还说：「两人都经历了用心拍摄作品，作为演员站稳脚跟的时期，在过程中给了彼此很多帮助。 恋人恋爱时间不短，对彼此积累了足够的信任，最近还开始向身边人透露这一心情。 」

网友们看到消息后纷纷表示震惊和祝福，然而还不到一小时事情就有了反转：

朴叙俊所属社立即出面澄清，称：「朴敏英和朴叙俊的恋爱新闻毫无依据，两人只是关系很好的同僚。 在作品中饰演恋人得到了很多关心。 」

朴敏英所属社也表示：「朴叙俊和朴敏英只是关系很好的同僚。 」口径惊人一致......

不知道会不会有人看到所属社的澄清后，反而感到遗憾的呢~XD

（图源：《金秘书为何那样》剧照，网路）

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留言/评论
  • Dolly Ru
    D社沒出手的緋聞可信度都不高啦！粉絲最會看圖說故事了啊😂😂😂其實真的在一起也是hen棒啊！他們倆真的很配無可否認，自己也超喜歡朴敏英和朴敘俊❤❤❤在一起在一起~~~~
    25分前
  • 葉倩如
    有一對說是請吃飯姊姊的,現在都結婚了呢😑
    38分前
  • Wing Ngai
    最好係🤣💕
    18分前
  • Egg Tan
    否認是因為跟金智媛才是真的嗎🤣🤣🤣🤣🤣
    21分前
  • 何紀瑩
    我也希望不是真的，因為會見光死，哈哈哈
    52分前
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