朴敘俊&朴敏英秘密戀愛3年？現實中的副會長和金秘書也在一起了嗎~

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雖然不到一小時就被澄清是誤報...... 但有多少人其實跟小編一樣，希望是真的呢？

昨晚《金秘書為何那樣》甜蜜大結局，今天一大早就有媒體爆出其實兩人在現實中也已經戀愛3年，簡直讓人差點尖叫出聲！



報導稱，兩人其實很久之前就已經是戀人，期間一直各自拍攝作品，約會非常謹慎堪比007，而且連身邊人都很少透露。 但是兩人在SNS上的動態卻出現多次似乎重合的內容，引起不少網民猜測：



右圖是朴敘俊IG影片的截圖，同樣的帽子和鞋子都能在朴敏英身上找到：



報導還說：「兩人都經歷了用心拍攝作品，作為演員站穩腳跟的時期，在過程中給了彼此很多幫助。 戀人戀愛時間不短，對彼此積累了足夠的信任，最近還開始向身邊人透露這一心情。 」



網友們看到消息後紛紛表示震驚和祝福，然而還不到一小時事情就有了反轉：

朴敘俊所屬社立即出面澄清，稱：「朴敏英和朴敘俊的戀愛新聞毫無依據，兩人只是關係很好的同僚。 在作品中飾演戀人得到了很多關心。 」

朴敏英所屬社也表示：「朴敘俊和朴敏英只是關係很好的同僚。 」口徑驚人一致......



不知道會不會有人看到所屬社的澄清後，反而感到遺憾的呢~XD

（圖源：《金秘書為何那樣》劇照，網路）

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