事后补救！《PRODUCE 101》系列被操弄淘汰的练习生，估计每人能获得4亿韩元赔偿！

再多的金钱，都无法唤回当初本来能够出道的机会QQ

选秀节目《PRODUCE 101》因为造假事件被起诉后，更公开了当初被人为操作而淘汰的练习生名单，而且不乏有许多人明明有出道的资格，却被直接刷下来，虽然判决尚未下来，不过已有律师事务所粗估算出每个人至少可以获得4亿韩元的赔偿！

韩国高等法院公布的名单中，包含第一季的金秀贤、徐惠璘，第二季的成贤宇、姜东昊，第三季的李佳恩、韩初媛，以及最后一季的Timothee、金国宪、李津宇、具廷谟、李鎭赫、琴东贤共12名，其中更是有五人本来是可以出道的。

而电视台Mnet虽然也表示「会尽力让公开的所有受害练习生，获得受害赔偿的。」，不过网友们却不买单，认为一个练习生的出道机会就这样被毁了，要怎么赔偿。

也有韩国的律师进行了全面的估算，认为如果可以正式出道的收益，一人至少3亿5000万韩元，加上精神损失赔偿费5000万韩元，最少能获得4亿的赔偿金（台币约1千万），不过一切后续的事宜，也将等法院更正式的判决下来才能确定，希望能尽快落幕。

(图片或影片来源：Mnet)

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