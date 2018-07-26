【慎入】《与神同行2》官方来的剧透：要揭开千年秘密！

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《与神同行2》（台：《与神同行：最终审判》；港：《与神同行：终极审判》）定档8月1日，和观众们见面的时间只剩下不到一周啦。

第2季出现了2条故事主线，一条是德春（金香奇 饰）、解怨脉（朱智勋 饰）两位阴间使者与撞上了守护人类的成主神（马东锡 饰），另一条则是变成冤魂的秀洪（金东旭 饰）成了贵人，来到阴间接受最后的审判。

在等待电影上映的日子里，我们先来看看制片方曝光的6个剧透吧！

1. 地狱场景与前篇大不同



《与神同行2》中子洪的弟弟秀洪迎来了投胎的审判，展开了奇妙的地狱之旅。 根据秀洪生前的生活，前篇中登场的7个地狱中有3个地狱有了大改造，观众们将看到升级之后的地狱，以及更壮观的审判过程。

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2. 新角色成主神的登场



第2部的一大看点绝对是马东锡扮演的成主神，能让解怨脉和德春心甘情愿地下跪、敢吐槽阎罗王「那家伙还留长发呢？ 」的成主神仿佛是大Boss一般的存在，最重要的是他竟然是将德春和解怨脉带入地狱，有著他们千年记忆的人。

在阴间使者面前「耍横」，在人类面前「秒怂」的成主神，将会带给观众怎样的乐趣呢？



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3. 江林&解怨脉，1000年前高丽时代的将军和武士？



在审判秀洪的过程中，江林也想起了自己的过去。 预告片已经告诉我们江林曾是1000年前高丽时期的一位将军，而他为何会死，且成为阴间使者呢？

解怨脉从成主神那里得知了丢失了的记忆，原来自己是1000年前高丽时期最顶尖的武士。 1000年前他是否就和江林认识呢？ 谜底都将逐一揭开。



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4. 德春生前就是善良的孩子



德春无疑是《与神同行》中最单纯、善良、热心的存在。 千年前，德春一直照顾著失去父母的女真族儿童，是孤儿院院长一般的存在。 哪怕是变成阴间使者后她依旧保持著那颗真诚善良的心。



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5. 成主神和阎罗王关系紧张？



阎罗王对成主神的描述就是「违反地狱法则的大麻烦」，命令江林等3人把徐春三带回地狱。而成主神的指责就是守护人类，见到解怨脉和德春的他控诉阎罗王「怎么能把孩子们的记忆都删了，太残忍了」，甚至吐槽「他现在还留长发？ 」

听两人互相描绘对方的语气就能看出他们绝对互相看不顺眼。

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6. 阎罗王不是审判官而是证人？



作为阴曹地府的最高领导者，阎罗王断案无数。 而这一次，在天伦地狱中，江林竟然让阎罗王作为证人出席，直接挑战上位者的权威，气得阎罗王发怒：「剑，是让你用来守护地狱而非反刺向地狱的，该接受审判的是你，江林。 」

这一场世纪大审判该如何落下帷幕呢？

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