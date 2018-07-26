【慎入】《與神同行2》官方來的劇透：要揭開千年秘密！

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《與神同行2》（台：《與神同行：最終審判》；港：《與神同行：終極審判》）定檔8月1日，和觀眾們見面的時間只剩下不到一週啦。

第2季出現了2條故事主線，一條是德春（金香奇 飾）、解怨脈（朱智勳 飾）兩位陰間使者與撞上了守護人類的成主神（馬東錫 飾），另一條則是變成冤魂的秀洪（金東旭 飾）成了貴人，來到陰間接受最後的審判。

在等待電影上映的日子裡，我們先來看看製片方曝光的6個劇透吧！

1. 地獄場景與前篇大不同



《與神同行2》中子洪的弟弟秀洪迎來了投胎的審判，展開了奇妙的地獄之旅。 根據秀洪生前的生活，前篇中登場的7個地獄中有3個地獄有了大改造，觀眾們將看到升級之後的地獄，以及更壯觀的審判過程。

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2. 新角色成主神的登場



第2部的一大看點絕對是馬東錫扮演的成主神，能讓解怨脈和德春心甘情願地下跪、敢吐槽閻羅王「那傢伙還留長髮呢？ 」的成主神仿佛是大Boss一般的存在，最重要的是他竟然是將德春和解怨脈帶入地獄，有著他們千年記憶的人。

在陰間使者面前「耍橫」，在人類面前「秒慫」的成主神，將會帶給觀眾怎樣的樂趣呢？



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3. 江林&解怨脈，1000年前高麗時代的將軍和武士？



在審判秀洪的過程中，江林也想起了自己的過去。 預告片已經告訴我們江林曾是1000年前高麗時期的一位將軍，而他為何會死，且成為陰間使者呢？

解怨脈從成主神那裡得知了丟失了的記憶，原來自己是1000年前高麗時期最頂尖的武士。 1000年前他是否就和江林認識呢？ 謎底都將逐一揭開。



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4. 德春生前就是善良的孩子



德春無疑是《與神同行》中最單純、善良、熱心的存在。 千年前，德春一直照顧著失去父母的女真族兒童，是孤兒院院長一般的存在。 哪怕是變成陰間使者後她依舊保持著那顆真誠善良的心。



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5. 成主神和閻羅王關係緊張？



閻羅王對成主神的描述就是「違反地獄法則的大麻煩」，命令江林等3人把徐春三帶回地獄。而成主神的指責就是守護人類，見到解怨脈和德春的他控訴閻羅王「怎麼能把孩子們的記憶都刪了，太殘忍了」，甚至吐槽「他現在還留長髮？ 」

聽兩人互相描繪對方的語氣就能看出他們絕對互相看不順眼。

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6. 閻羅王不是審判官而是證人？



作為陰曹地府的最高領導者，閻羅王斷案無數。 而這一次，在天倫地獄中，江林竟然讓閻羅王作為證人出席，直接挑戰上位者的權威，氣得閻羅王發怒：「劍，是讓你用來守護地獄而非反刺向地獄的，該接受審判的是你，江林。 」

這一場世紀大審判該如何落下帷幕呢？

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