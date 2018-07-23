Ren@NU'EST 首次个人访港：希望能与周星驰合作
明星 2018年7月23日 星期一08:10 Lancy
Ren来到香港啦，各位L.O.Λ.E有去看Ren吗～
NU'EST成员Ren 首次个人访港，出席apm的商场活动。期间大谈工作近况及未来计划。
身穿白色西装的Ren，就像白马王子一样登场，L.O.Λ.E的尖叫声快叫破商场了！
Ren 先用广东话向L.O.Λ.E打招呼，期间不停向L.O.Λ.E发射心心，又不停挥手示意，而与L.O.Λ.E玩游戏时，与L.O.Λ.E握手之余，又揽肩又抱抱，尽显亲民一面。
之前来港工作都是和成员一起，这次没有成员在身边，Ren表示没其他成员在身边一起工作，感觉到空虚及担心，不过听到大家的欢呼声，就没这么紧张了。成员白虎现在正为专辑作曲作词，而Ren 也表示他除了唱歌外，之前也试过在自己的专辑内作词，所以我也很希望多参与歌曲创作，最后还透露现正准备下一张专辑，希望尽快与大家会面。
虽然已经来过香港数次，但说到喜欢香港的地方及食物，Ren就说觉得香港夜景很漂亮，听闻夜市也很出名好想尝试到夜市逛一逛，还很喜欢香港的点心，很想吃。
平常也对戏剧感兴趣的Ren，坦言想挑战浪漫或恐怖的戏剧。那Ren最想跟那位演员合作，Ren表示很希望可与香港艺人周星驰合作，因为之前看过少林足球电影，非常之喜欢看了超过50次了，看来Ren 真的很喜爱周星驰的作品呢！
希望日后Ren能如愿与周星驰合作啦！
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