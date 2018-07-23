Ren@NU'EST 首次個人訪港：希望能與周星馳合作

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Ren來到香港啦，各位L.O.Λ.E有去看Ren嗎～

NU'EST成員Ren 首次個人訪港，出席apm的商場活動。期間大談工作近況及未來計劃。





身穿白色西裝的Ren，就像白馬王子一樣登場，L.O.Λ.E的尖叫聲快叫破商場了！





Ren 先用廣東話向L.O.Λ.E打招呼，期間不停向L.O.Λ.E發射心心，又不停揮手示意，而與L.O.Λ.E玩遊戲時，與L.O.Λ.E握手之餘，又攬肩又抱抱，盡顯親民一面。





之前來港工作都是和成員一起，這次沒有成員在身邊，Ren表示沒其他成員在身邊一起工作，感覺到空虛及擔心，不過聽到大家的歡呼聲，就沒這麼緊張了。成員白虎現在正為專輯作曲作詞，而Ren 也表示他除了唱歌外，之前也試過在自己的專輯內作詞，所以我也很希望多參與歌曲創作，最後還透露現正準備下一張專輯，希望盡快與大家會面。







雖然已經來過香港數次，但說到喜歡香港的地方及食物，Ren就說覺得香港夜景很漂亮，聽聞夜市也很出名好想嘗試到夜市逛一逛，還很喜歡香港的點心，很想吃。





平常也對戲劇感興趣的Ren，坦言想挑戰浪漫或恐怖的戲劇。那Ren最想跟那位演員合作，Ren表示很希望可與香港藝人周星馳合作，因為之前看過少林足球電影，非常之喜歡看了超過50次了，看來Ren 真的很喜愛周星馳的作品呢！



希望日後Ren能如願與周星馳合作啦！

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