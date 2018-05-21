《森林里的小屋》苏志燮、朴信惠「被包围」了！夜晚的小屋真的太热闹～

大自然送来「礼物」～不过朴信惠好像蛮害怕这种「KERO、KERO、KERO」的声音XD（瞬间想到军曹哈哈哈！！！）
tvN综艺节目《森林里的小屋》於上周五（18日）播出第7集，「实验对象A」朴信惠和「实验对象B」苏志燮，被济州岛上的动物包围了！
此起彼落的蛙声，让A相当惊讶。她表示：「今晚的青蛙都聚集在一起了吧？」、「有好多青蛙啊！」原本没有想到家里附近会有青蛙，但出乎意料的有好多青蛙在附近生活。
A还说，上次来录制的时候，并没有青蛙的声音。只是过了10天，青蛙好像都醒来了，并直呼神奇。可是，越听越觉得恐怖，但与此同时，A还是没有放弃手中的南瓜XD（唉）
另一边，B的小屋也迎来夜晚。（小编真的觉得这个笑脸超可爱！）
刚从厕所回来的B，看到牛群聚集在家门口，而且还越来越多！B觉得相当惊奇。B自言自语地说，多多享用好吃的草，但是少拉一点大X吧（你们知道的生理现象）。
后来，情况有点不对。牛群越来越靠近B坐的地方，直逼眼前，把B团团包围住了。B只好从自己的位子起来，慢慢后退。牛群蔚为壮观，成为牛场了。B表示，自己想在远一点的地方和他们变亲近，但是牛群一下子涌过来，让他有点害怕。而本来已经慢慢离去的牛群，在B进入屋子后，又回到小屋前，成为牛群的游乐园。
（图片、影片来源：tvN《森林里的小屋》）
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