《燃烧烈爱》中文预告公开 刘亚仁+史蒂芬元+全钟淑炽热的140天

《燃烧烈爱》（韩原名《Burning》）是刘亚仁的最新力作，即将於5月17日在韩国正式上映，也将於6月29日与台湾观众见面。
《燃烧烈爱》描述一位在物流公司打工的男子钟秀（刘亚仁饰）遇见了小时同社区的邻居朋友海美（全钟淑饰），海美介绍给他一位来路不明的男子Ben（史帝芬元饰），三人就此展开了何种谜样的故事？
本电影从2017年9月开镜以来，直到2018年1月历经了约140天的期间，三位主要演员都相当投入剧情角色中，他们也纷纷回想起当时的情景，饰演钟秀的刘亚仁表示，钟秀这个角色饰身处於贫困环境中的青年，他一直很担心该怎么样自然地表现这种感觉，不管是他自己的小动作，或声音语气及表情，现场所有事情就是那么自然的发生。
剧中饰演神秘男子Ben的史蒂芬元也说到自己的角色，有可能是韩国人，也有可能不是，就是谜样的人物，对角色保密到家。不过也不否认Ben这个角色也与他本人有相似之处，并且相当珍惜这次的拍摄经验。
最后是这位耀眼新人女主角，饰演钟秀的好朋友海美的全钟淑，认为这些辛苦都是好的，是付出了真心拍摄的现场，并且三位演员都异口同声，认为《燃烧烈爱》是部美好而又贴近现实的电影，希望大家也认同这样的感觉。
《燃烧烈爱》是李沧东导演第六部执导作品，也是第71届坎城影展的正式竞赛作品，5月17日将在韩国上映，而在台湾的观众也能在6月29日进戏院欣赏。
照片/影片：华联国际
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