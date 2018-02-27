《名不虚传》导演与《秘密森林》编剧新作《LIFE》！确定由曹承佑、李栋旭、文素利搭挡！
韩剧 2018年2月27日 星期二13:39 Yuan
JTBC新剧由《Dear My Friends》、《名不虚传》洪钟灿导演执导与《秘密森林》李秀妍作家合作打造。
此剧不是一般讲述手术的医学剧，是围绕在医院权力斗争为中心的医学剧。日前确定曹承佑、李栋旭和刘在明会出演，近日文素利也确定出演。
曹承佑在剧中饰演医院的理事长「具胜孝」，是他继《秘密森林》之后与李秀妍编剧再次合作，会在展现什么样精湛的演技，令人期待。
李栋旭这次饰演急诊室的医生「芮镇宇」，这也是他在《鬼怪》之后拍摄新剧，相信有不少人都很期待他穿上医生袍吧！
文素利则饰演外科中心主任「吴世华」，在医生父母的培养下，以自己的职业和能力为傲，充满了野心想要成为业界的第一名。而文素利的作品多以电影为主，近期的电视剧角色就是《蓝色海洋的传说》中的安珍珠。
《LIFE》是透过《秘密森林》获得大家喜爱的李秀妍作家的第二部作品，再加上由善於描绘细腻感情的洪钟灿导演执导，剧本和演员的选角消息就引发了许多人的关注。而《LIFE》也预计在7月播出。
（图：tvN、SBS）
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