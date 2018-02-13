第二季收视率突破15%后 罗PD收到李瑞镇的短信：制作《尹食堂3》吧！
综艺 2018年2月14日 星期三09:01 JiaJia
相当疗愈的tvN综艺节目《尹食堂2》，早在第四集便突破李瑞镇立下的「15%收视率公约」，三号店预定！而昨日（13日），罗PD带领节目制作组举行记者恳谈会，分享制作节目的过程，以及收视率超越15%后李瑞镇的反应。
罗PD（罗暎锡）表示，李瑞镇属於平日不怎么发短信的类型，在收视率超越15%的当天，来了短信，要他准备第三季。无论是出演人员，还是工作人员们，大家都非常开心。但第二季仍在播出中，准备第三季可能要一段时间。因为要顾及到安全，还有许多不确定因素，没办法立刻构想细节，但一定会以快乐的心情准备。
而拥有高收视率的《尹食堂2》，让制作组坦言「很有压力」，若是成绩太好，以后就只有走下坡的路了。不过，因为获得许多人喜爱，所以会高兴地承担这份压力，现在会努力做的更好。
罗PD也感谢新来的打工仔――朴叙俊。第一季出演的申久因为行程原因，无法出演第二季，在慌忙之中邀请了朴叙俊出演。罗PD表示，若是没有朴叙俊，真的会出大事。年轻力壮的朴叙俊手脚俐落、学东西的速度也快，给尹食堂帮了大忙，也为观众们带来正面能量。
另外，《尹食堂2》截至上周为止播出第六集，原本预计於16日播出的第七集因为春节特别节目而延后一周播出，23日才可以再看到《尹食堂2》了！
（图片来源：tvN《尹食堂2》、朴叙俊Instagram）
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