第二季收視率突破15%後 羅PD收到李瑞鎮的短信：製作《尹食堂3》吧！
綜藝 2018年2月14日 星期三09:01 JiaJia
相當療癒的tvN綜藝節目《尹食堂2》，早在第四集便突破李瑞鎮立下的「15%收視率公約」，三號店預定！而昨日（13日），羅PD帶領節目製作組舉行記者懇談會，分享製作節目的過程，以及收視率超越15%後李瑞鎮的反應。
羅PD（羅暎錫）表示，李瑞鎮屬於平日不怎麼發短信的類型，在收視率超越15%的當天，來了短信，要他準備第三季。無論是出演人員，還是工作人員們，大家都非常開心。但第二季仍在播出中，準備第三季可能要一段時間。因為要顧及到安全，還有許多不確定因素，沒辦法立刻構想細節，但一定會以快樂的心情準備。
而擁有高收視率的《尹食堂2》，讓製作組坦言「很有壓力」，若是成績太好，以後就只有走下坡的路了。不過，因為獲得許多人喜愛，所以會高興地承擔這份壓力，現在會努力做的更好。
羅PD也感謝新來的打工仔──朴敘俊。第一季出演的申久因為行程原因，無法出演第二季，在慌忙之中邀請了朴敘俊出演。羅PD表示，若是沒有朴敘俊，真的會出大事。年輕力壯的朴敘俊手腳俐落、學東西的速度也快，給尹食堂幫了大忙，也為觀眾們帶來正面能量。
另外，《尹食堂2》截至上週為止播出第六集，原本預計於16日播出的第七集因為春節特別節目而延後一週播出，23日才可以再看到《尹食堂2》了！
（圖片來源：tvN《尹食堂2》、朴敘俊Instagram）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞