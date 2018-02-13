第二季收視率突破15%後 羅PD收到李瑞鎮的短信：製作《尹食堂3》吧！

第二季收視率突破15%後 羅PD收到李瑞鎮的短信：製作《尹食堂3》吧！

綜藝   2018年2月14日   星期三09:01   JiaJia  

相當療癒的tvN綜藝節目《尹食堂2》，早在第四集便突破李瑞鎮立下的「15%收視率公約」，三號店預定！而昨日（13日），羅PD帶領節目製作組舉行記者懇談會，分享製作節目的過程，以及收視率超越15%後李瑞鎮的反應。


羅PD（羅暎錫）表示，李瑞鎮屬於平日不怎麼發短信的類型，在收視率超越15%的當天，來了短信，要他準備第三季。無論是出演人員，還是工作人員們，大家都非常開心。但第二季仍在播出中，準備第三季可能要一段時間。因為要顧及到安全，還有許多不確定因素，沒辦法立刻構想細節，但一定會以快樂的心情準備。


而擁有高收視率的《尹食堂2》，讓製作組坦言「很有壓力」，若是成績太好，以後就只有走下坡的路了。不過，因為獲得許多人喜愛，所以會高興地承擔這份壓力，現在會努力做的更好。


羅PD也感謝新來的打工仔──朴敘俊。第一季出演的申久因為行程原因，無法出演第二季，在慌忙之中邀請了朴敘俊出演。羅PD表示，若是沒有朴敘俊，真的會出大事。年輕力壯的朴敘俊手腳俐落、學東西的速度也快，給尹食堂幫了大忙，也為觀眾們帶來正面能量。

另外，《尹食堂2》截至上週為止播出第六集，原本預計於16日播出的第七集因為春節特別節目而延後一週播出，23日才可以再看到《尹食堂2》了！

（圖片來源：tvN《尹食堂2》、朴敘俊Instagram）

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留言/評論
  • 赤木晴子
    說實話，2號店的實習生實在太吸睛😍
    9小時前
  • Angela Chang
    姜食堂也开拍第二季好吗 😂
    9小時前
  • 王彩薇
    給我新西遊記！！！
    9小時前
  • Pauline Lynne
    第三季去瑞士拍攝啦！
    9小時前
  • Cassie Lin
    尹食堂和姜食堂的兩位主廚表示，想累死我老人家啊啊啊啊~
    9小時前
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