Boyfriend东玄遗憾未能进入《The Unit》TOP.9,IG写下感言惹湿泪眶~ 《Return》重新开拍仍无女主角戏份 海报也换成无人文字版 因信赖而聆听!SEVENTEEN 特别专辑夺 Hanteo 周榜销量冠军 《The Unit》金Timoteo未入选限定男团「UNI+ B」仍PO文感谢粉丝一路支持 徐玄自曝「演出当天才接到青瓦台联络」,韩网友的关注点却是? 《认识的哥哥》宋智孝爆笑登场:「我最适合当MV女主」 金希澈在《认哥》找神童担任MV导演,订金竟是一个巴掌!收到礼的神童也回他了一个! 这可能是「偶像运动大会」史上最美的一幕吧?IreneVS子瑜射箭场上美貌大对决 WINNER回归在即!梁铉锡:即将进行新曲MV的拍摄,会投入最高的制作费! 全智贤生完2胎两周就素颜外出 好气色身材依旧 《孝利家民宿2》润娥教李孝利&李尚顺跳TWICE《LIKEY》 42岁韩女星嫁94年生中国小鲜肉 自称是中国最受欢迎女演员,网民问「你是谁」 Sam Hammington:我儿子长得像曹世镐吧? 无惧平昌冬奥来袭 《和游记》又勇夺同时段收视冠军啦! KBS选秀节目《The Unit》最终出道男团&女团的18人名单! BoA 火速回归!首张迷你专辑〈ONE SHOT, TWO SHOT〉下周问世 《Produce 48》韩、日各选出6人,组成12人出道?新的投票机制是这样?Mnet:讨论中! 金莎朗因健康原因退出《Mr.Sunshine》剧组 替代演员未定 EXO世勋将出演网络电影《独孤Rewind》挑战动作片 《那才是我的世界》朴正民苦练琴 从钢琴0基础到演奏高难度乐章 韩剧 春节爱嗑剧 – 不分类篇 平昌冬奥会「惊悚」人面鸟撞脸李光洙?! 其实是颇有渊源的瑞兽哦! 2PM 李俊昊谈全员「再续约」:「这是 JYP 第一次有艺人成为公司理事」! 2 月份男团品牌评价出炉 防弹少年团再度蝉联第一! 《孝利家的民宿2》重磅级人物is coming! 李孝利激动到穿居家服飞奔迎接,观众直呼「心脏受不了」 美《TIME》选出K-POP6大强团 快看看有没有你家本命团? 少时就是少时!四成员为秀英欢庆生日 派对现场大跳 Into the New world ♬ 少女时代预备成员Stella近况:出演秀英真人秀 与好友一同进行疗愈之旅 徐玄与北韩艺术团合作演出 观众起立鼓掌 iKONIC必看!iKON金振焕亲姊姊的咖啡厅,爱犬Givangchy也来坐镇!

