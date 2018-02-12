《那才是我的世界》朴正民苦练琴 从钢琴0基础到演奏高难度乐章
电影 2018年2月12日 星期一11:30 Erin
电影《那才是我的世界》中，朴正民演出一位患有自闭症，总是黏在妈妈身边的男孩，他最爱拿著手机看影片或Game，也爱打电动，还有热爱音乐与钢琴。
朴正民在片中所饰演的吴振泰一角，虽然日常生活行为模式比较特异，需要母亲照顾，但在音乐方面却有著过人的资质。朴正民在片中演出热爱音乐无师自通能弹出难度极高的钢琴古典演奏曲，而实际上的他在日前访问中提到，自己完全没有钢琴基础，仅靠6个月的苦练而达到剧中的境界，令人惊讶。
朴正民开玩笑说：“我要在6个月内完美演奏出9首古典乐章，那我应该要待在奥地利，在这里是不行的。”“我想要尽可能地让电影看起来场面逼真写实，所以我只好练习。不过如果大家冲著要来看我能演奏得多好，那事情就大条了，主要是希望电影能带给大家感动。”朴正民对自己的表现总是相当谦虚。
《那才是我的世界》描述靠拳头获得成就却已过气的拳击手赵夏（李秉宪饰），以及生活中只知道妈妈的自闭症弟弟振泰（朴正民饰），不管是生活环境、擅长的事情还有喜好都完全无交集的两人，相隔多年见面后将如何展开令人感动的故事？2月23日即将在台上映。
照片: 《那才是我的世界》剧照
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