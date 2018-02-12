《那才是我的世界》朴正民苦練琴 從鋼琴0基礎到演奏高難度樂章
電影 2018年2月12日 星期一11:30 Erin
電影《那才是我的世界》中，朴正民演出一位患有自閉症，總是黏在媽媽身邊的男孩，他最愛拿著手機看影片或Game，也愛打電動，還有熱愛音樂與鋼琴。
朴正民在片中所飾演的吳振泰一角，雖然日常生活行為模式比較特異，需要母親照顧，但在音樂方面卻有著過人的資質。朴正民在片中演出熱愛音樂無師自通能彈出難度極高的鋼琴古典演奏曲，而實際上的他在日前訪問中提到，自己完全沒有鋼琴基礎，僅靠6個月的苦練而達到劇中的境界，令人驚訝。
朴正民開玩笑說：“我要在6個月內完美演奏出9首古典樂章，那我應該要待在奧地利，在這裡是不行的。”“我想要盡可能地讓電影看起來場面逼真寫實，所以我只好練習。不過如果大家衝著要來看我能演奏得多好，那事情就大條了，主要是希望電影能帶給大家感動。”朴正民對自己的表現總是相當謙虛。
《那才是我的世界》描述靠拳頭獲得成就卻已過氣的拳擊手趙夏（李秉憲飾），以及生活中只知道媽媽的自閉症弟弟振泰（朴正民飾），不管是生活環境、擅長的事情還有喜好都完全無交集的兩人，相隔多年見面後將如何展開令人感動的故事？2月23日即將在台上映。
照片: 《那才是我的世界》劇照
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