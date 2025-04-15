玄彬角逐百想男主角！赵佑镇男配角！韩影历史大作《哈尔滨》将在港上映！剧情与看点全整理

荣获【第18届亚洲电影大奖】最佳摄影（洪坰杓），提名角逐【第61届百想艺术大赏】最佳电影、最佳导演（禹民镐）、最佳男主角（玄彬）、最佳男配角（赵佑镇）及最佳摄影，韩国历史片大作《哈尔滨》将在港上映！

《哈尔滨》

主演：玄彬《秘密任务》系列、朴正民《魔鬼对决》百想艺术大赏最佳男配角、赵佑镇《影子造王者》百想艺术大赏最佳男配角、全余贇《韩戏逼人》青龙电影奖最佳女配角、朴勋《首尔之春》亚洲电影大奖最佳男配角、刘在明《幸福国度：终极审判》、中川雅也

特别演出：李栋旭、郑雨盛

导演：禹民镐《寒流黑金》青龙奖最佳导演、青龙奖最佳电影《南山部长们》编、导

万基娱乐荣誉发行



裂痕已经展开，但是我们必须去哈尔滨！

1908年，由安重根领导的韩国义军在朝鲜北部边境的新阿山与日军进行了一场战斗，并取得了重大胜利。韩国义军安重根中将恪守战争法，释放日本战俘。然而，这项行动却引起人们对他的怀疑，并导致义军内部分裂。一年后，一群志同道合的活跃份子 - 安重根(玄彬饰)、禹德淳(朴正民饰)、金尙铉(赵佑镇饰)、孔夫人(全余贇饰)、崔在亨(刘在明饰)和李昌燮(李栋旭饰) - 聚集在海参崴，决心收复自己的家园。当得知日本政治家、首任日本驻朝鲜总司令伊藤博文将前往满洲与俄罗斯进行谈判时，安重根和他的手下便启程前往哈尔滨。日军掌握了抵抗行动的情报，迅速展开追击… 4月17日 全力出击



ABOUT MOVIE 01.

《12.12：首尔之春》制作团队联同《寒流黑金》青龙奖最佳导演、青龙奖最佳电影《南山部长们》编、导禹民镐带你走进哈尔滨！



导演禹民镐因在2015年的《寒流黑金》中揭露韩国政治、检察和媒体的黑暗现实以及在《南山部长们》中报道1979年总统暗杀事件而闻名，今年他带著《哈尔滨》回归。《哈尔滨》是一部以1909年为背景的电影，讲述了为了共同的目标前往哈尔滨的人们与追寻他们的人之间惊心动魄的追逐与猜疑的故事。

禹民镐以其敏锐的导演手法和深入探究每个时代的敏锐洞察力而闻名，吸引了众多观众。大家越来越期待他将如何透过《哈尔滨》来描绘韩国史上最黑暗、最不稳定的一年 — 1909年。禹民镐与 Hive Media Corp 再度联手，后者曾制作过《寒流黑金》(Insider)、《南山部长们》(Last Man Standing)和《12.12：首尔之春》，《12.12：首尔之春》在 2023 年创下了 1,312 万观影人次的纪录，今次将合作制作《哈尔滨》。《12.12：首尔之春》讲述了1979年12月12日这个关键的日子，预计制作团队将以同样扣人心弦的叙事和时尚感，讲述1909年10月26日哈尔滨枪击事件发生前三天的故事。大家对「历史剧大师」禹民镐与制作团队之间的合作非常期待。

导演禹敏镐分享了自己最初开拍这部电影的想法：『我想讲述安重根和独立军最真实的故事。在拍摄一部讲述我们历史的电影的过程中，我不想在绿幕前拍摄这些故事。即使这意味著身体上的挑战，我也想用镜头真实地记录下我们先辈们的牺牲。』



关於《哈尔滨》的开头，禹民镐解释道：『迄今为止，我的主角大多是反派，而这是我第一次塑造一个以正义爲驱动力的主角。安重根是一位伟大的英雄，但同时，他也非常有人性。作爲一个普通人，他肯定也有恐惧的时刻，那么他是如何在不屈服於外部压力的情况下自豪地完成他的使命的呢？ 我对那种心态感到好奇。』

这是一部细致刻画安重根心理的电影，以禹民镐导演独特的风格刻画了同盟间的真诚与猜疑。该剧讲述了被日本军追捕期间充满信赖与怀疑冲突的无情间谍故事，其悬念感将超越禹民镐之前的作品。



ABOUT MOVIE 02.

《哈尔滨》将韩国历史带到全世界！正式获邀参加【多伦多国际影节】首映部分！一部燃点激情的电影！



当地时间9月8日，电影《哈尔滨》在第49届多伦多国际影展举行全球首映。一部讲述日治时期韩国殖民历史的电影受邀参加世界四大电影节之一的盛会实属罕见，这让人们对《哈尔滨》的电影质量及其在全球引起共鸣的可能性更加期待。

【多伦多国际电影节】执行董事金马伦(Cameron Bailey)表达了他的兴奋之情，他说:『我们非常激动能够主办一部捕捉历史故事的电影的世界首映。』【多伦多国际电影节】高级策展人Anita Lee解释说这部电影被邀请是因爲它『完美地结合了摄影、表演和叙事。』 禹民镐导演在多伦多国际电影节红毯上分享道：『我努力通过电影来展现这段历史故事。我在视觉、声音和音乐上思考了很多，希望观衆可以通过关注这些元素来更好地享受这部电影。』

《哈尔滨》在全球首映后成为多伦多国际电影节上最受关注的电影之一。值得一提的是，《哈尔滨》讲述了韩国的历史故事，无需额外的解释或呼吁就能引起全球观众的共鸣。本片以痛苦的殖民历史为背景，讲述了安重根和独立战士们勇敢面对死亡的坎坷历程，具有普遍的情感感染力。



影评们从不同角度给予《哈尔滨》高度评价，美国《综艺》杂志称其为「令人印象深刻的视觉作品，高潮部分引人入胜」，《国际银幕》杂志称赞其「动作场面构思精美」，而《但为什么呢？ 》极客社群将其描述为一部「有能力且有竞争力的电影」。社交媒体上的评论家也分享了他们的反应， @shotbymjustine 称赞其为『杰作。Corea Ura！』（俄语，「大韩万岁」的意思）；@zenzenzenzse 评论道，『光从演员的眼神中就能感受到情感』，而 @heeyoungiiee 则称赞其「令人惊叹的视觉效果和非凡的表演定义了时代剧」。 《哈尔滨》因其场面调度、故事情节和人物形象而广受好评，其发展历程可望为韩国电影树立新的典范。



ABOUT MOVIE 03.

玄彬饰演安重根回归！加上朴正民、赵佑镇、全余贇、朴勋、刘在明、李栋旭 — 韩国顶级演员齐聚一堂，只为一个目标！

电影《哈尔滨》自演员阵容公布以来，就引起了韩国以外全球的关注。玄彬、朴正民、赵佑镇、全余贇、朴勋、刘在明、李栋旭等一众演员在大银幕、电视剧、OTT平台等各领域均引领韩国的作品走向成功，令人们对他们在《哈尔滨》的演技协同效应充满期待。首先，演员玄彬饰演韩国独立军中将安重根。玄彬凭藉2019年引发无数热议的tvN电视剧《爱的迫降》、2022年大热电影《秘密任务2》等多部作品被公认为票房保证的他，在剧中饰演生活在亡国时代、冒著生命危险行动的安重根一角。他将展现出细腻的情感表演，刻画安重根的孤独与决心，以及前往哈尔滨的各种动作场面。



在《魔鬼对决》、《闺密盗赏团》等作品中展现了无限角色变身的不可替代的演员朴正民将与《哈尔滨》一起与观众见面。朴正民在剧中饰演将国家利益置於个人利益之上的坚定独立斗士禹德淳一角，传达了其作品中未曾展现的深刻情感。

此外，赵佑镇也加入演员阵容之中，他因在禹民镐执导的《寒流黑金》中饰演的狂野而热情的角色而受到许多人的喜爱，而被称为「不会让人失望的演员」。赵佑镇将饰演为收复失地与安重根一起奋战的独立战士金尙铉，展现出不放过彼此、互相猜疑的细致演技。



透过《黑道律师文森佐》、Netflix原创韩国剧集《天外谜踪》、《韩戏逼人》(CobWeb)等作品累积了丰富多彩的魅力的全余贇将饰演独立战士孔夫人一角。在这次的作品中，她展现了端庄坚毅的新面貌。刘在明从《秘密森林》、《梨泰院Class》等电视剧到电影《收尸人》等，凭藉其成熟的演技赢得了观众的信赖，为观众所熟知的他今次饰演为安重根等人提供独立运动基地的崔在亨。李栋旭曾在《孤单又灿烂的神—鬼怪》、《九尾狐传》、《杀人者的购物中心》等作品中展现出全球影响力，此次他将继《首尔单身日记》在《哈尔滨》中饰演谨慎的独立斗士李昌燮，致力於重夺国家主权，这一角色他演绎得十分出色。



最后，饰演日本陆军少校森辰雄的朴勋，他曾在《韩山岛海战》(Hansan: RisingDragon)、《秘密任务2》(Confidential Assignment 2)、《12.12：首尔之春》和《露梁：死亡之海》(Noryang: Deadly Sea)等多部票房大卖电影中扮演抢镜角色。这些演员们在蒙古和拉脱维亚的极端拍摄环境下，真实地捕捉了115年前独立军的种种情感，将观众带入了1909年的历史当中。



ABOUT MOVIE 04.

在蒙古、拉脱维亚和韩国进行实地拍摄著名电影摄影师洪京杓也参与其中。致力於创造不错过的戏剧体验！

电影《哈尔滨》在蒙古、拉脱维亚和韩国拍摄历时六个月。制作团队选择的拍摄地点最能真实反映中国和俄罗斯独立战士的活动区域。他们选择了地形与满洲相似的蒙古和保留了苏联建筑风格的拉脱维亚。负责韩国时代电影的资深制作团队参与其中，并增强了哈尔滨的详细背景。最值得一提的是，导演禹民镐与曾拍摄《上流寄生族》、《末世列车》和《哭声》的摄影师洪坰杓合作，为电影摄影增添了深度。主摄使用的摄影机是ARRI ALEXA 65，ARRI ALEXA 65是韩国影史上首部采用 IMAX 专用特别制式（Specially Formatted Exclusively For IMAX）制作并上映的电影，曾用於《沙丘瀚战》系列等荷里活电影。曾参与《007: 生死有时》和《职业特工队：致命清算》等好荷里活目的无人机团队 XM2 也加入其中，拍摄了广阔的场景。生动地描绘了安重根和独立战士们的坎坷历程。



导演禹民镐强调拍摄地点的规模，表达了他对独立斗士们的同情：「蒙古没有高山。站在一望无际的土地上，你会感到自己无限渺小。奇妙的是，思绪也因此变得更加清晰。或许安重根和那些游走於蒙古大陆的独立斗士们也感受到了同样的感受。摄影师洪坰杓补充道：『回想到20世纪1910年代独立战士在满洲和海参崴的战斗，空气中弥漫著凄凉和孤独。这瞬间与独立战士们产生了共鸣。」



《哈尔滨》团队刻画了蒙古沙漠中独立战士的孤独与坚定，以及拉脱维亚寒冬中他们之间的悬念与动作。在零下40度的低温下拍摄的库苏古尔湖结冰的场景中，表现出安重根因为一时的错误判断而失去战友后产生的内疚和恐惧的内心挣扎，并坚定了他独立自主的决心。禹民镐导演对声效方面一丝不苟，以确保观众能够完全沉浸在电影的最高品质中。当安重根穿越冰冻的湖面时，冰膨胀和收缩的声音被捕捉到，让观众屏住呼吸，完全融入安重根的心灵。这部电影的音乐体现了整体电影氛围，由伦敦交响乐团在伦敦艾比路录音室录制。《哈尔滨》团队的努力忠实地在影片中得到了体现，为观众带来了一场必须在大银幕上观看的体验。



CHARACTER & CAST

「我的目​​标是恢复我们国家的主权」

大韩义军，安重根

1908年冬，安重根率领的韩国义军在新阿山战役中取得重大胜利。安重根遵守万国公法，释放了被俘虏的日本士兵，而不是处决他们，这引起了同侪的不满。随后，日军得知了韩国军营地的位置，并对其进行了突然袭击，导致大部分士兵阵亡。这导致安重根失去了同志们的信任。经过那一天地狱般的短兵相接，安重根更坚定了重夺国家主权的决心。

玄彬

玄彬以其在激烈动作角色和温柔浪漫表演方面的多才多艺而闻名，他在《哈尔滨》中全心全意地投入并努力扮演安重根的角色。玄彬曾出演过多种类型的电影，包括《秘密任务》系列、《24小时救参行动》、《智命谈判》以及热门电视剧《爱的迫降》和《秘密花园》，他将在这个角色中展现他迄今为止最有力的一面，那就是安重根。



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