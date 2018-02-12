《Produce 48》韩、日各选出6人，组成12人出道？新的投票机制是这样？Mnet：讨论中！

《Produce 48》韩、日各选出6人，组成12人出道？新的投票机制是这样？Mnet：讨论中！

综艺   2018年2月12日   星期一12:30   Yuan  

虽然Mnet回应这只是讨论中的一项，但这个投票机制已经引发热议了啊！

Mnet电视台日前在「2017 MAMA in Japan」颁奖典礼上，公开了将在2018年制作全新选秀节目《Produce 48》的预告。是「Produce101＋AKB48」的组合，当时预告一公开，更引发了许多人讨论。

近日有多位相关人士透露：「韩国与日本将各有48名女练习生参加《Produce 48》的选拔赛，但并不是同时参与一起参加比赛，而是在各自国家分别进行比赛。韩国和日本的练习生中将会各选出6名练习生，最终以12人组女团出道。投票机制会以日本观众给韩国练习生投票，韩国观众给日本练习生投票的方式来进行。」

对此，Mnet方面回应：「这个投票方式是目前与AKB方面讨论中的一项，因为是共同制作的节目，需要调节的部分比较多。参与人数、投票方式和选拔出道的人数都还没有确定，为了制作出更好的节目，将会尽全力，请大家多多期待。」

另外，《Produce 48》预计在今年5月播出。

（图：Mnet）

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留言/评论
  • Ivana Lee
    Ann Mayanlam 我覺得太多投票出道偶像🤦🏻‍♀️已經做多左
    5小时前
  • 宮祁小牧
    覺得滿有趣的耶XD 有點期待！
    5小时前
  • Sunny Ng
    有排玩 日本之後玩埋個亞洲
    1小时前
  • Chia Shin
    趙伃瑤韓團跟日團的風格不太一樣吧@@？
    4小时前
  • Jacky Chan
    成個市場搞亂哂
    4小时前
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