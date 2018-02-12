《Produce 48》韓、日各選出6人，組成12人出道？新的投票機制是這樣？Mnet：討論中！
綜藝 2018年2月12日 星期一12:30 Yuan
雖然Mnet回應這只是討論中的一項，但這個投票機制已經引發熱議了啊！
Mnet電視台日前在「2017 MAMA in Japan」頒獎典禮上，公開了將在2018年製作全新選秀節目《Produce 48》的預告。是「Produce101＋AKB48」的組合，當時預告一公開，更引發了許多人討論。
近日有多位相關人士透露：「韓國與日本將各有48名女練習生參加《Produce 48》的選拔賽，但並不是同時參與一起參加比賽，而是在各自國家分別進行比賽。韓國和日本的練習生中將會各選出6名練習生，最終以12人組女團出道。投票機制會以日本觀眾給韓國練習生投票，韓國觀眾給日本練習生投票的方式來進行。」
對此，Mnet方面回應：「這個投票方式是目前與AKB方面討論中的一項，因為是共同製作的節目，需要調節的部分比較多。參與人數、投票方式和選拔出道的人數都還沒有確定，為了製作出更好的節目，將會盡全力，請大家多多期待。」
另外，《Produce 48》預計在今年5月播出。
（圖：Mnet）
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