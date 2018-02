Boyfriend東玄遺憾未能進入《The Unit》TOP.9,IG寫下感言惹濕淚眶~ 《Return》重新開拍仍無女主角戲份 海報也換成無人文字版 因信賴而聆聽!SEVENTEEN 特別專輯奪 Hanteo 週榜銷量冠軍 《The Unit》金Timoteo未入選限定男團「UNI+ B」仍PO文感謝粉絲一路支持 徐玄自曝「演出當天才接到青瓦台聯絡」,韓網友的關注點卻是? 《認識的哥哥》宋智孝爆笑登場:「我最適合當MV女主」 金希澈在《認哥》找神童擔任MV導演,訂金竟是一個巴掌!收到禮的神童也回他了一個! 這可能是「偶像運動大會」史上最美的一幕吧?IreneVS子瑜射箭場上美貌大對決 WINNER回歸在即!梁鉉錫:即將進行新曲MV的拍攝,會投入最高的製作費! 全智賢生完2胎兩周就素顏外出 好氣色身材依舊 《孝利家民宿2》潤娥教李孝利&李尚順跳TWICE《LIKEY》 42歲韓女星嫁94年生中國小鮮肉 自稱是中國最受歡迎女演員,網民問「你是誰」 Sam Hammington:我兒子長得像曹世鎬吧? 無懼平昌冬奧來襲 《和遊記》又勇奪同時段收視冠軍啦! KBS選秀節目《The Unit》最終出道男團&女團的18人名單! BoA 火速回歸!首張迷你專輯〈ONE SHOT, TWO SHOT〉下週問世 《Produce 48》韓、日各選出6人,組成12人出道?新的投票機制是這樣?Mnet:討論中! 金莎朗因健康原因退出《Mr.Sunshine》劇組 替代演員未定 EXO世勳將出演網絡電影《獨孤Rewind》挑戰動作片 《那才是我的世界》朴正民苦練琴 從鋼琴0基礎到演奏高難度樂章 韓劇 春節愛嗑劇 – 不分類篇 平昌冬奧會「驚悚」人面鳥撞臉李光洙?! 其實是頗有淵源的瑞獸哦! 2PM 李俊昊談全員「再續約」:「這是 JYP 第一次有藝人成為公司理事」! 2 月份男團品牌評價出爐 防彈少年團再度蟬聯第一! 《孝利家的民宿2》重磅級人物is coming! 李孝利激動到穿居家服飛奔迎接,觀眾直呼「心臟受不了」 美《TIME》選出K-POP6大強團 快看看有沒有你家本命團? 少時就是少時!四成員為秀英歡慶生日 派對現場大跳 Into the New world ♬ 少女時代預備成員Stella近況:出演秀英真人秀 與好友一同進行療癒之旅 徐玄與北韓藝術團合作演出 觀眾起立鼓掌 iKONIC必看!iKON金振煥親姊姊的咖啡廳,愛犬Givangchy也來坐鎮!