f(x) Luna 与《Battle Singer》优胜者携手 合唱〈Free Somebody〉今晚问世！
KPOP 2018年2月9日 星期五09:59 施乃琪
由任何人都能大展歌喉的 app “everysing” 举行的《Battle Singer》优胜者最近出炉，而她获得的奖励就是能与 f(x) 主唱 Luna 携手，两人合作的歌曲今晚就要公开啦！
SM Entertainment 本周透露，数位音源企划《SM Station》第二季的第 44 首作品，就是由 Luna 与《Battle Singer》优胜者、正工读实用音乐硕士学位的 Haeda (혜다) 重新翻唱的 “Free Somebody”。
“Free Somebody” 是 Luna 首张个人专辑的主打歌，不仅代表著她从团体成员脱胎换骨成个人歌手的关键转变，也让人听见她首度尝试就令人惊艳的时尚乐风。
从独唱作品改编为对唱曲，Luna 与 Haeda 会如何诠释呢？别错过韩国时间今晚六点公开的 “Free Somebody” 罗！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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