f(x) Luna 與《Battle Singer》優勝者攜手 合唱〈Free Somebody〉今晚問世！
KPOP 2018年2月9日 星期五09:59 施乃琪
由任何人都能大展歌喉的 app “everysing” 舉行的《Battle Singer》優勝者最近出爐，而她獲得的獎勵就是能與 f(x) 主唱 Luna 攜手，兩人合作的歌曲今晚就要公開啦！
SM Entertainment 本週透露，數位音源企劃《SM Station》第二季的第 44 首作品，就是由 Luna 與《Battle Singer》優勝者、正工讀實用音樂碩士學位的 Haeda (혜다) 重新翻唱的 “Free Somebody”。
“Free Somebody” 是 Luna 首張個人專輯的主打歌，不僅代表著她從團體成員脫胎換骨成個人歌手的關鍵轉變，也讓人聽見她首度嘗試就令人驚艷的時尚樂風。
從獨唱作品改編為對唱曲，Luna 與 Haeda 會如何詮釋呢？別錯過韓國時間今晚六點公開的 “Free Somebody” 囉！
（照片與影片來源：SM Entertainment）
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