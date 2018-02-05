综艺变革风吹动《无限挑战》 可能改为季度制、金泰浩 PD 将离开？「尚在商讨中」
综艺 2018年2月5日 星期一08:55 施乃琪
《无限挑战——六六歌》H.O.T. 特辑攫住焦点之际，却传出《无限挑战》可能产生大规模变革，连一路同甘共苦的金泰浩 PD 都可能离开节目，怎么回事呢？
某些韩国媒体於 4 日发布报导，指金泰浩 PD 预计负责《无限挑战》到 2 月底，并将由《Show! 音乐中心》、《我们结婚了》的崔行浩 PD 接手；不仅如此，报导中也提到《无限挑战》将自 3 月开始引入新的制作单位，并以「第二季」形式重新出发，如此重大的消息一出立刻引发关注。
对此 MBC 电视台相关人士於同一天回应：「配合 MBC 在 3 月底的春季改组，《无限挑战》会先休息一段时间。」并说明：「目前我们还在讨论好几个方案，比如之后要以季度制继续走下去，还是让目前的制作单位休息、启用新制作单位。」
作为开播至今将满 13 年的长寿综艺节目，《无限挑战》一路走来克服了转型、休息甚至罢工等等起起伏伏，如今似乎也不得不为了近年来大幅吹起的综艺变革风潮而思考改变。
大家希望继续看见什么样的《无限挑战》呢？别忘了继续关注消息！
（照片来源：MBC）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论
-
Liza Liza . Yoojeasuk👍 lizaly.. Yoojeasuk like.good.thank.you.very.much.ok.👍👍👍👍👍💝💝💝💝💝🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
5小时前
-