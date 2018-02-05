「軍人前輩」李昇基安慰準新兵太陽 「有什麼困難隨時打給我」！ 太難搶了啊！Super Junior 台灣場《Super Show 7》兩日門票火速售罄 【官方聲明】FNC Entertainment 向鄭容和粉絲道歉 「我們會強化保護、支援藝人的系統」 防彈少年團RM近日接受鼻中隔手術 正在休養恢復 梁耀燮SOLO專輯《白》預覽公開上熱搜！小卡有105種，粉絲直呼：「這真的太狂了」 《無限挑戰》公開H.O.T《戰士的後代》練舞影片 粉絲：我等了17年了！ 潑水已經過時，韓劇打臉方式大升級，這些你都看過嗎 伴隨著生日圭賢的《圭食堂》開張！還製作了「安宰賢蛋包飯」和「濟州好多泡麵」 韓劇 春節愛嗑劇 – 奇幻愛情篇 國民三胞胎一起洗澡 暴風成長一個浴缸都裝不下三小隻了 他們居然是同學！ Wanna One邕聖祐和BTOB陸星材高中合照曝光 太陽♥閔孝琳婚禮上轉圈共舞！閔孝琳上傳自己的婚紗照，寫下：「感謝，還是感謝」 【投稿】《金錢之花》花絮：張赫演技On&Off INFINITE成員東雨家餐廳：辣炒小章魚香辣彈牙，不追星也要去！ 《孝利家的民宿2》開播 完全沒想到潤娥是生活小能手啊 梁鉉錫宣佈反擊惡評者：「歡迎大家提供證據」 歌迷拍手稱快！ 《Radio Romance》這麼可愛的尹斗俊&金所炫第一次見吧？ 〖圖多〗SEVENTEEN 見面會華麗落幕 特別專輯〈Director's Cut〉今晚也要問世啦！ 耳膜男友柳昇佑：音樂劇讓我體驗另一個人生 「真摯度」下台一鞠躬！《人氣歌謠》3MC 珍榮、Jisoo、道英合作一週年宣告「下車」 溫馨感謝彼此照顧 《和遊記》To:三藏 喜歡上一個人不是該丟臉的事情 善美〈Heroine〉宣傳落幕後 仍成功蟬聯《人氣歌謠》第一名！ 宋慧喬曬居家照疑似愛巢曝光 喬妹盡展賢妻模樣 《尹食堂2》不斷進步的尹食堂 收視率又再次刷新tvN紀錄啦！平均達16% 李玹雨確定本月19日入伍！朴敘俊、禹棹奐驚喜登場粉絲見面會 李侑菲、李浚赫、張東尹主演tvN新劇《致忘了詩的你》 劇本排練照公開 INFINITE「黑歷史」新添一筆？優鉉、成鍾重現《鬼怪》名場景 快來看看他們的表現！ 《和遊記》「悟空」李昇基收到《尹食堂》「專務」李瑞鎮的應援咖啡車！ 綜藝變革風吹動《無限挑戰》 可能改為季度制、金泰浩 PD 將離開？「尚在商討中」 好久不見的 2PM 全員！「軍人澤演」也加入 19 日為《平昌冬季奧運》合體演出 防彈少年團新人時期的夢想，你們都是預言家嗎？