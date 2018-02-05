綜藝變革風吹動《無限挑戰》 可能改為季度制、金泰浩 PD 將離開？「尚在商討中」
綜藝 2018年2月5日 星期一08:55 施乃琪
《無限挑戰——六六歌》H.O.T. 特輯攫住焦點之際，卻傳出《無限挑戰》可能產生大規模變革，連一路同甘共苦的金泰浩 PD 都可能離開節目，怎麼回事呢？
某些韓國媒體於 4 日發布報導，指金泰浩 PD 預計負責《無限挑戰》到 2 月底，並將由《Show! 音樂中心》、《我們結婚了》的崔行浩 PD 接手；不僅如此，報導中也提到《無限挑戰》將自 3 月開始引入新的製作單位，並以「第二季」形式重新出發，如此重大的消息一出立刻引發關注。
對此 MBC 電視台相關人士於同一天回應：「配合 MBC 在 3 月底的春季改組，《無限挑戰》會先休息一段時間。」並說明：「目前我們還在討論好幾個方案，比如之後要以季度制繼續走下去，還是讓目前的製作單位休息、啟用新製作單位。」
作為開播至今將滿 13 年的長壽綜藝節目，《無限挑戰》一路走來克服了轉型、休息甚至罷工等等起起伏伏，如今似乎也不得不為了近年來大幅吹起的綜藝變革風潮而思考改變。
大家希望繼續看見什麼樣的《無限挑戰》呢？別忘了繼續關注消息！
（照片來源：MBC）
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4小時前
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