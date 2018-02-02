《人生酒家》全昭旻：公司让我去整容，费用高达2300万
综艺 2018年2月2日 星期五09:26 Rui
韩国对美的追求简直到了极致，连全昭旻这样的美女也曾被要求整容。
日前全昭旻做客综艺节目《人生酒家》，独具「4次元」魅力的她爆料曾被经纪公司要求整容。
节目中MC金希澈表示：「你说的‘想听到你很美’是什么意思，现在的你已经很美了。」全昭旻解释：「经常被指责作为演员外貌上还有很多不足，后来我就听了公司的劝告专门去了整形外科，手术费用要2300万。」
全昭旻接著说：「当时因为年纪小很害怕就逃走了，现在想起来很后悔，想做鼻子等好几个地方。」听到这里，申东烨称：「你知道我有多后悔开眼角吗？」一席话逗得全场哈哈大笑。
全昭旻因加盟《Running Man》而人气飙升，凭藉呆萌魅力圈粉。
「图：《人生酒家》」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论
-
她這樣被要求整形那我們一般人是怎樣直接砍掉重練嗎😂
5小时前
-
她現在比較缺保全吧？XDDD
因為某隻“安楊熊”跟“長頸鹿”………
6小时前
-
-
-
靚同觀眾緣係兩回事，佢絕對唔算靚，只係有觀眾緣。
宋智孝就真係靚喇。
2小时前