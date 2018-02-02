《人生酒家》全昭旻：公司讓我去整容，費用高達2300萬

《人生酒家》全昭旻：公司讓我去整容，費用高達2300萬

綜藝   2018年2月2日   星期五09:26   Rui  

韓國對美的追求簡直到了極致，連全昭旻這樣的美女也曾被要求整容。

日前全昭旻做客綜藝節目《人生酒家》，獨具「4次元」魅力的她爆料曾被經紀公司要求整容。

節目中MC金希澈表示：「你說的‘想聽到你很美’是什麼意思，現在的你已經很美了。」全昭旻解釋：「經常被指責作為演員外貌上還有很多不足，後來我就聽了公司的勸告專門去了整形外科，手術費用要2300萬。」

全昭旻接著說：「當時因為年紀小很害怕就逃走了，現在想起來很後悔，想做鼻子等好幾個地方。」聽到這裡，申東燁稱：「你知道我有多後悔開眼角嗎？」一席話逗得全場哈哈大笑。

全昭旻因加盟《Running Man》而人氣飆升，憑藉呆萌魅力圈粉。

「圖：《人生酒家》」

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留言/評論
  • 蔡宛樺
    她這樣被要求整形那我們一般人是怎樣直接砍掉重練嗎😂
    4小時前
  • 王奕傑
    她現在比較缺保全吧？XDDD 因為某隻“安楊熊”跟“長頸鹿”………
    4小時前
  • May May
    全昭旻認真睇下馬馬
    3小時前
  • Jordan Wang
    她有長頸鹿就好了……哈哈
    3小時前
  • 羅 小韻
    靚同觀眾緣係兩回事，佢絕對唔算靚，只係有觀眾緣。 宋智孝就真係靚喇。
    55分前
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