退伍后第一次！朴有天敲定日本粉丝见面会 3 月中旬连开两天
明星 2018年1月31日 星期三08:45 施乃琪
距离朴有天退伍也已经过半年多，这段时间十分低调的他，令许多粉丝都想念不已。没想到昨日突然传出惊喜消息，3 月中旬就能久违地看见朴有天啦！
JYJ 的日本官方网站於 30 日晚间发出官方公告，宣布朴有天的个人见面会《2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT IN JAPAN '再会remember the memories》将於 3 月 10、11 两日下午，在东京的武藏野之森综合体育广场举行。
特别的是，在见面会活动结束后，所有参加的粉丝都可以近距离和朴有天道别。有鉴於武藏野之森综合体育广场是可容纳多达 10000 人的大型场馆，届时的盛况也令许多粉丝期待不已。
《2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT IN JAPAN '再会remember the memories》门票将为官方会员分梯於 2 月 3～7 日、2 月 10～14 日贩售，并於 24 全面开放购票。
想要与好久不见的朴有天重逢，千万别错过这次的机会罗！
（照片来源：C-JeS Entertainment）
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