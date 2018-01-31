退伍後第一次！朴有天敲定日本粉絲見面會 3 月中旬連開兩天
明星 2018年1月31日 星期三08:45 施乃琪
距離朴有天退伍也已經過半年多，這段時間十分低調的他，令許多粉絲都想念不已。沒想到昨日突然傳出驚喜消息，3 月中旬就能久違地看見朴有天啦！
JYJ 的日本官方網站於 30 日晚間發出官方公告，宣布朴有天的個人見面會《2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT IN JAPAN '再会remember the memories》將於 3 月 10、11 兩日下午，在東京的武藏野之森綜合體育廣場舉行。
特別的是，在見面會活動結束後，所有參加的粉絲都可以近距離和朴有天道別。有鑒於武藏野之森綜合體育廣場是可容納多達 10000 人的大型場館，屆時的盛況也令許多粉絲期待不已。
《2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT IN JAPAN '再会remember the memories》門票將為官方會員分梯於 2 月 3～7 日、2 月 10～14 日販售，並於 24 全面開放購票。
想要與好久不見的朴有天重逢，千萬別錯過這次的機會囉！
（照片來源：C-JeS Entertainment）
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