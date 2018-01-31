《疑問的一勝》尹鈞相&鄭惠成終映感言：「是個挑戰！也謝謝大家支持」 《家師父一體》四位成員太有趣了！為了兩塊肉、師傅的禮物，都使出了渾身解數啊！ INFINITE雜誌畫報採訪：「變成六人體後，感情更好了」 曾在《Kpop star》被成為「舞蹈神童」！還沒出道就透過作曲每月就賺1000萬韓元的YG練習生！ 秀智&南柱赫有望合演MBC新劇《過來抱抱我》 2PM 的義氣！除當兵中的玉澤演 全員皆與 JYP 續約完畢 Army 都下載了嗎？LINE、Kakao 為防彈少年團《Love Myself》共襄盛舉 專屬貼圖大舉出爐 H.O.T. 雙喜臨門！時隔 17 年文熙俊、Tony An、李在元再度成同門 Wanna One完整體合約將到延期至明年2月？YMC：如果延長也只是到1月！ 允浩和昌珉出道14年終於開通個人SNS！ 快去關注~ 孫藝珍&丁海寅新劇合照公開 《經常請吃飯的姐姐》3月開播 今天是 BoA 日！首度前進地下三樓 新單曲〈NEGA DOLA〉、《一周偶像》今晚接連登場 厲害的來了！嘻哈教母尹美萊久違回歸 2/2 發行新單曲〈No Gravity〉 讓孔劉告訴你什麼是「行走的海報」 連幕後花絮都帥到無法直視 金柱赫死因依舊成謎 國科搜認定車輛無故障 尹相鉉、韓惠軫確定出演MBC新水木劇《攜手遠眺夕陽》 3月播出 SUHO、 夏沇秀新劇《富貴男貧窮女》 目標於上半年在MBN播出 EXO 今年何時在韓國回歸？伯賢開直播親自預告「今年會很不得了」！ 退伍後第一次！朴有天敲定日本粉絲見面會 3 月中旬連開兩天

距離朴有天退伍也已經過半年多，這段時間十分低調的他，令許多粉絲都想念不已。沒想到昨日突然傳出驚喜消息，3 月中旬就能久違地看見朴有天啦！

JYJ 的日本官方網站於 30 日晚間發出官方公告，宣布朴有天的個人見面會《2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT IN JAPAN '再会remember the memories》將於 3 月 10、11 兩日下午，在東京的武藏野之森綜合體育廣場舉行。

特別的是，在見面會活動結束後，所有參加的粉絲都可以近距離和朴有天道別。有鑒於武藏野之森綜合體育廣場是可容納多達 10000 人的大型場館，屆時的盛況也令許多粉絲期待不已。

《2018 PARK YUCHUN FANMEETING & MINI CONCERT IN JAPAN '再会remember the memories》‎門票‎將為官方會員分梯於 2 月 3～7 日、2 月 10～14 日販售，並於 24 全面開放購票。

想要與好久不見的朴有天重逢，千萬別錯過這次的機會囉！

（照片來源：C-JeS Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究