我和老板是好朋友！被老板宠爱的防弹少年团

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爱豆团和公司社长是什么关系呢？ 一想到是「甲方」和「乙方」的关系，尤其是在韩国这样一个重视按资排辈关系的国度后者一定对前者毕恭毕敬，举止谨慎又小心，没想到wuli大势团防弹少年团和老板方时赫却相处得朋友一样。

日前2018年的第一个颁奖礼「第27届首尔歌谣大赏」在高尺小巨蛋隆重举行，把防弹少年团打造成全球大势的BIG HIT娱乐老板方时赫捧回了「年度最佳制作人奖」，听到老板获奖防弹少年团的成员们从座位上站起来并纷纷上台祝贺。

被防弹少年团围在中间的方时赫发表获奖感言时说道：「这不是给我个人的奖项，而是BIG HIT娱乐所有工作人员、防弹少年团以及全世界防弹少年团粉丝们努力的成果。 」

老板发言途中，防弹少年团的大哥Jin为了庆祝对方获奖，将一只火红的玫瑰花咬在嘴里。 2分钟的发言结束后，Jin就把刚才咬过的玫瑰递给方时赫，方时赫像Jin一样也把玫瑰要在嘴里。 这一动作逗得全场大笑，节目公开后也引发了粉丝们的热议。

Jin和方时赫超越了甲方和乙方的关系，而是真正的朋友。

除了Jin外，其他成员和方时赫的关系也很融洽，此前有网民公开了一张名为「和金硕珍交往，却劈腿金泰亨」的照片爆红。 照片中防弹少年团的成员参加完活动后离开，成员V被老板紧紧握住了手，画面非常温馨~难怪会被网友们调侃！

「图：第27届首尔歌谣大赏截图/网路」

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