我和老闆是好朋友！被老闆寵愛的防彈少年團 偶像們驚喜亂入Kakao「孤獨房」聊天群組，還用了各種方式認證自己身份呢！ 【演員特輯】連眼睛都在演戲的男人，他們的眼神都超有魅力的不是嗎～？！ 當IU正真摯的進行《IU TV》拍攝時，旁邊工作人員們的焦點卻全在「寶劍橘子」上！ KangTa透露H.O.T集體練舞！ 自認排在張佑赫、文熙俊之後 朴信惠為好友李洪基送上應援餐車，李洪基：「太感動了，原來是這種感覺啊！」 果然是 Red Velvet！帥氣新歌〈Bad Boy〉橫掃海內外音源榜 根本一對寶！《推理的女王2》主演崔江姬&權相佑逗趣海報劇照公開 （劇雷慎入）《Radio Romance》首播受好評 金所炫冬日拍落水戲惹人心疼 李敏鎬入伍不忘做公益 捐助白米一噸給兒童福利會 顛覆高冷形象 EXO D.O.、世勳超搞怪大頭貼公開 太陽&閔孝琳婚禮After Party選定超豪華酒店， 還邀請了《Twilight》夢幻森林婚禮設計大師參與 金在中慶生見面會《J-Party》盛大落幕 各國粉絲的祝賀成為亞洲頭號話題！ OMG！ YG推新競爭選秀綜藝《最後的新娘》 獎品竟然是李鐘碩&姜棟元&南柱赫？ H.O.T將登上《無限挑戰》六六歌第三季 2月15日錄影 金秀賢近況照公開！穿上軍服的他依然是擋不住的帥氣～ 「臉蛋天才」來報到！2018花美男排名：朴志訓、車銀優、VERNON 《Section TV》公開EXO杜拜訪問：以世勳為中心 一年比一年更團結 《葛萊美獎》轉播樂評家盛讚防彈少年團 「希望明年能在典禮上看見他們」！ 《今生是第一次》李民基&金珉錫重聚 沒想到私下也這麼好 「對不起，謝謝⋯⋯」H.O.T 合體在即 Tony An、Kangta 感性發文「準備重逢吧」！

愛豆團和公司社長是什麼關係呢？ 一想到是「甲方」和「乙方」的關係，尤其是在韓國這樣一個重視按資排輩關係的國度後者一定對前者畢恭畢敬，舉止謹慎又小心，沒想到wuli大勢團防彈少年團和老闆方時赫卻相處得朋友一樣。

日前2018年的第一個頒獎禮「第27屆首爾歌謠大賞」在高尺小巨蛋隆重舉行，把防彈少年團打造成全球大勢的BIG HIT娛樂老闆方時赫捧回了「年度最佳製作人獎」，聽到老闆獲獎防彈少年團的成員們從座位上站起來並紛紛上臺祝賀。

被防彈少年團圍在中間的方時赫發表獲獎感言時說道：「這不是給我個人的獎項，而是BIG HIT娛樂所有工作人員、防彈少年團以及全世界防彈少年團粉絲們努力的成果。 」

老闆發言途中，防彈少年團的大哥Jin為了慶祝對方獲獎，將一隻火紅的玫瑰花咬在嘴裡。 2分鐘的發言結束後，Jin就把剛才咬過的玫瑰遞給方時赫，方時赫像Jin一樣也把玫瑰要在嘴裡。 這一動作逗得全場大笑，節目公開後也引發了粉絲們的熱議。

Jin和方時赫超越了甲方和乙方的關係，而是真正的朋友。

除了Jin外，其他成員和方時赫的關係也很融洽，此前有網民公開了一張名為「和金碩珍交往，卻劈腿金泰亨」的照片爆紅。 照片中防彈少年團的成員參加完活動後離開，成員V被老闆緊緊握住了手，畫面非常溫馨~難怪會被網友們調侃！

「圖：第27屆首爾歌謠大賞截圖/網路」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究