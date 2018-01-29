我和老闆是好朋友！被老闆寵愛的防彈少年團
明星 2018年1月30日 星期二08:00 Rui
愛豆團和公司社長是什麼關係呢？ 一想到是「甲方」和「乙方」的關係，尤其是在韓國這樣一個重視按資排輩關係的國度後者一定對前者畢恭畢敬，舉止謹慎又小心，沒想到wuli大勢團防彈少年團和老闆方時赫卻相處得朋友一樣。
日前2018年的第一個頒獎禮「第27屆首爾歌謠大賞」在高尺小巨蛋隆重舉行，把防彈少年團打造成全球大勢的BIG HIT娛樂老闆方時赫捧回了「年度最佳製作人獎」，聽到老闆獲獎防彈少年團的成員們從座位上站起來並紛紛上臺祝賀。
被防彈少年團圍在中間的方時赫發表獲獎感言時說道：「這不是給我個人的獎項，而是BIG HIT娛樂所有工作人員、防彈少年團以及全世界防彈少年團粉絲們努力的成果。 」
老闆發言途中，防彈少年團的大哥Jin為了慶祝對方獲獎，將一隻火紅的玫瑰花咬在嘴裡。 2分鐘的發言結束後，Jin就把剛才咬過的玫瑰遞給方時赫，方時赫像Jin一樣也把玫瑰要在嘴裡。 這一動作逗得全場大笑，節目公開後也引發了粉絲們的熱議。
Jin和方時赫超越了甲方和乙方的關係，而是真正的朋友。
除了Jin外，其他成員和方時赫的關係也很融洽，此前有網民公開了一張名為「和金碩珍交往，卻劈腿金泰亨」的照片爆紅。 照片中防彈少年團的成員參加完活動後離開，成員V被老闆緊緊握住了手，畫面非常溫馨~難怪會被網友們調侃！
「圖：第27屆首爾歌謠大賞截圖/網路」
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