《解冻尸篇》赵震雄、申久、金大明三强首度携手大萤幕
电影 2018年1月30日 星期二08:00 Erin
由演员赵震雄、申久、金大明演出，联手揭开杀人事件谜团的《解冻尸篇》，2月2日即将在台上映，引发话题讨论。
《解冻尸篇》描述解冻的汉江竟浮出了尸体，水面下还有什么秘密，与一位谜样的男子有什么关联，陷入了杀人事件的内科医师胜勋（赵震雄饰）与他的房东，也是猪肉铺老板的成根（金大明饰），还有成根患有老年痴呆的父亲郑老人（申久饰），三位实力派演员首次的大萤幕合作令人期待。
剧中抛开一切来到京畿道重新开始的约聘医师，有些低潮的胜勋，在为郑老人做睡眠内视镜的过程中，似乎听见了郑老人的杀人告白，知道了杀人事件的秘密，胜勋陷入疑惑与恐惧不安，而时不时就来敲房门不知道是关心还是监视胜勋的房东成根，更令人不安。
连休息的家都变成令人害怕的空间，总是面露恐惧神情，虽然郑老人态度亲切，房东的行为只会更令胜勋害怕。赵震雄、申久、金大明三位资深演员都在片中有著独特的存在感，谜样的惊悚剧情更令人期待。
赵震雄对於本次与申久的合作，他说：“申久前辈给了我很多不一样的新感觉，也希望像前辈这样年纪这么大，感觉以年轮来说是无法被超越的。”相当尊敬年长的申久前辈，而赵震雄对於金大明的反转表现则说：“他是位非常善良的人，不过在进行这次拍摄时，表现则是非常到位，一起在拍摄现场时气氛很好。”金大明也说申久与赵震雄两位都对他照顾有加。
《解冻尸篇》将於2月2日在台湾上映。
照片：Spotlight，《解冻尸篇》剧照
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這部蠻好看的,重點是自己出來開診所醫院不見得賺錢
10小时前
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