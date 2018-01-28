《解凍屍篇》趙震雄、申久、金大明三強首度攜手大螢幕
電影 2018年1月30日 星期二08:00 Erin
由演員趙震雄、申久、金大明演出，聯手揭開殺人事件謎團的《解凍屍篇》，2月2日即將在台上映，引發話題討論。
《解凍屍篇》描述解凍的漢江竟浮出了屍體，水面下還有什麼秘密，與一位謎樣的男子有什麼關聯，陷入了殺人事件的內科醫師勝勳（趙震雄飾）與他的房東，也是豬肉舖老闆的成根（金大明飾），還有成根患有老年癡呆的父親鄭老人（申久飾），三位實力派演員首次的大螢幕合作令人期待。
劇中拋開一切來到京畿道重新開始的約聘醫師，有些低潮的勝勳，在為鄭老人做睡眠內視鏡的過程中，似乎聽見了鄭老人的殺人告白，知道了殺人事件的秘密，勝勳陷入疑惑與恐懼不安，而時不時就來敲房門不知道是關心還是監視勝勳的房東成根，更令人不安。
連休息的家都變成令人害怕的空間，總是面露恐懼神情，雖然鄭老人態度親切，房東的行為只會更令勝勳害怕。趙震雄、申久、金大明三位資深演員都在片中有著獨特的存在感，謎樣的驚悚劇情更令人期待。
趙震雄對於本次與申久的合作，他說：“申久前輩給了我很多不一樣的新感覺，也希望像前輩這樣年紀這麼大，感覺以年輪來說是無法被超越的。”相當尊敬年長的申久前輩，而趙震雄對於金大明的反轉表現則說：“他是位非常善良的人，不過在進行這次拍攝時，表現則是非常到位，一起在拍攝現場時氣氛很好。”金大明也說申久與趙震雄兩位都對他照顧有加。
《解凍屍篇》將於2月2日在台灣上映。
照片：Spotlight，《解凍屍篇》劇照
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這部蠻好看的,重點是自己出來開診所醫院不見得賺錢
8小時前
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