17岁开始马东石你发生了什么事啊？颜值变迁史超惊人，萌宝宝变巨肌大块头

随著《犯罪都市4》的上映，男主角马东石又一次引发影迷关注。 「巨石强森」身材之下藏著一颗芭比少女心，连手机壳都是Hello Kitty的他有著太多的惊喜。

一提到马东石，众人脑海里浮现的永远都是他大到如婴儿脑袋一般的巨大肌肉和憨憨的笑容，强健的身材让人安全感十足。 在帅哥云集的韩娱圈，马东石靠著拳头和与身材反差巨大的「萌」态圈粉无数，虽然是票房巨星，但他的人气从来不和颜值挂钩。

实际上马东石年轻时也有过很清秀的时期，日前他就通过个人IG公开了包含自己多张旧照的影片，附言表示「When I was young（我小时候）」。 影片展示了马东石的颜值变迁史，4岁的时候和所有小朋友一样，弱小萌萌的。 一年之后更加可爱，伸出一只手，彷佛在学美国队长。 17岁的马东石一身紧实的肌肉，巧克力腹肌令人震惊。 直到这时，他还是个精瘦却有肌肉的大男孩。



从20代开始，马东石就在增肌、双开门肩霸的道路上「一发不可收拾」，肱二头肌越来越大，从39岁开始身材定型，一直维持到现在，始终是我们熟悉的萤幕上的他。



看到马东石颜值、身材变迁史的网友们忍不住评论：「17-29岁之间发生了什么事情啊？」 、「感觉5岁的时候就已经开始称霸幼稚园了」、「看到马叔叔，先道歉就对了」、「原来小时候和我们没什么区别啊」等。

此外，马东石的新作《犯罪都市4》於4月24日上映，截至止5月6日观影人数已累积达800万，比该系列中人气最火爆的《犯罪都市2》提前5日突破800万人次大关。 新系列除了马东石之外，金武烈、李东辉、李主傧等倾力加盟。



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