《请给一顿饭SHOW》徐玄带来古装版《Shake It》 兴致高昂
综艺 2018年1月22日 星期一09:01 JiaJia
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《请给一顿饭SHOW》徐玄带来古装版《Shake It》 兴致高昂
徐玄这次和合作MBC电视剧《小偷家伙，小偷大人》的智铉寓一同出演JTBC综艺节目《请给一顿饭SHOW》。主持人姜镐童说一定要看看徐玄的舞蹈，就是曾在《认识的哥哥》里引起话题的《Shake It》啦～
徐玄与智铉寓穿著古装出场，李敬揆说徐玄就像公主一样，而姜镐童则表示一定要看看徐玄的舞蹈。SISTAR的《Shake It》音乐一播放，徐玄的身体马上就有了反应，随著音乐起舞。徐玄要大家一起，看到她如此欢快的表情，姜镐童说应该要封徐玄为「积极徐玄」，平常这么安静的她，遇到《Shake It》简直变了一个人！
一起合作《小偷家伙，小偷大人》的智铉寓则透露，在拍摄电视剧前，以为徐玄会很高傲。但经过六个月的相处时间，明白她为什么会受到众人喜爱了，徐玄非常的有礼貌。
而看完古装版《Shake It》，当然要再次回味《认识的哥哥》里的校服版《Shake It》啦！
（图片、影片来源：JTBC《请给一顿饭SHOW》、《认识的哥哥》）
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