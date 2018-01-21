《請給一頓飯SHOW》徐玄帶來古裝版《Shake It》 興致高昂
綜藝 2018年1月22日 星期一09:01 JiaJia
-
《請給一頓飯SHOW》徐玄帶來古裝版《Shake It》 興致高昂
徐玄這次和合作MBC電視劇《小偷傢伙，小偷大人》的智鉉寓一同出演JTBC綜藝節目《請給一頓飯SHOW》。主持人姜鎬童說一定要看看徐玄的舞蹈，就是曾在《認識的哥哥》裡引起話題的《Shake It》啦～
徐玄與智鉉寓穿著古裝出場，李敬揆說徐玄就像公主一樣，而姜鎬童則表示一定要看看徐玄的舞蹈。SISTAR的《Shake It》音樂一播放，徐玄的身體馬上就有了反應，隨著音樂起舞。徐玄要大家一起，看到她如此歡快的表情，姜鎬童說應該要封徐玄為「積極徐玄」，平常這麼安靜的她，遇到《Shake It》簡直變了一個人！
一起合作《小偷傢伙，小偷大人》的智鉉寓則透露，在拍攝電視劇前，以為徐玄會很高傲。但經過六個月的相處時間，明白她為什麼會受到眾人喜愛了，徐玄非常的有禮貌。
而看完古裝版《Shake It》，當然要再次回味《認識的哥哥》裡的校服版《Shake It》啦！
（圖片、影片來源：JTBC《請給一頓飯SHOW》、《認識的哥哥》）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究