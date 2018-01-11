[观后感]《花漾奶奶秀英文》I Can Speak 一句“How Are You”战胜全世界

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（有雷）如果大家1月12日打算去看《花漾奶奶秀英文》，以为是观赏2小时笑笑闹闹的喜剧，不过韩国电影从来就不是我们想像中的那么简单。



这部《花漾奶奶秀英文》在2017的韩国青龙奖上抱回了最佳导演与最佳女主角的大奖，李帝勋与罗文姬奶奶的组合果然也没让人失望。真人真事的改编由罗文姬自然的演技表现，格外感动人心。



在走进影厅前大家从预告中知道剧情概要，有位热血市民被称为鬼怪奶奶玉芬，爱检举大小事情让区公所公务员看到都头大，而奶奶发现了公务员的主任民在，能够用英语与外国人流利的对话，让她好生羡慕想拜师，於是开始缠著他想要跟他学习英文。如果你以为这部影片只是描述奶奶学习英文笑料百出的过程，那恐怕就低估了韩国电影想传达的讯息。





奶奶学习英文的过程固然有趣，也让民在兄弟档感情更好，并且奶奶几乎成了家人般的存在，但真正的故事却从这里才开始，奶奶学习英文的动机不仅是想与在美国的弟弟联络，更想著有一天要将自己悲惨的过往公诸於世，这样的使命感让她努力学习，但也需要过人的勇气才能在众人面前再度掀开自己的伤口。



原来这部电影背后藏著日据时代慰安妇的故事，日本从未为此事公开道歉，10年前玉芬奶奶站上美国下议院为求一个公道，这才了解为什么电影中李帝勋使用的手机是早期的三星Galaxy机皇S2，导演的拍摄手法也相当细腻，在情感面的流动相当直接又自然写实，看到奶奶为了作证而紧张到说不出话来，那句“How Are You，玉芬？”成了最重要的一把钥匙。



除了罗文姬奶奶影后级的演技，李帝勋的表现也可圈可点，说起英文的柔滑声线真的让人著迷又崇拜，看得出来下了苦功来诠释这些台词。导演让观众从民在这个角度来了解奶奶，一开始民在可能对奶奶有点反感，但后来发现了奶奶不但热心助人还打点弟弟的晚餐，让一丝不苟的民在也敞开心房。



民在从报恩的想法到把奶奶当成自己的家人，当他在新闻上看到奶奶的消息而泪流满面向奶奶认错的一幕，带来的感动从此开始越来越深层，直到奶奶做到了完美又精彩的英文演说，为这部电影带来最关键的高潮。



近期韩国再度因为慰安妇立场而坚持日本必须道歉，日本也因此拒绝参与平昌冬季奥运活动，这部电影让大家更了解历史的伤口，也知道一个人的发声可以震撼全世界，呼应了这部电影原名《I can speak》这句简单却有深层意义的话。1月12日即将在台上映。



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