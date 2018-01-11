[觀後感]《花漾奶奶秀英文》I Can Speak 一句“How Are You”戰勝全世界

（有雷）如果大家1月12日打算去看《花漾奶奶秀英文》，以為是觀賞2小時笑笑鬧鬧的喜劇，不過韓國電影從來就不是我們想像中的那麼簡單。



這部《花漾奶奶秀英文》在2017的韓國青龍獎上抱回了最佳導演與最佳女主角的大獎，李帝勳與羅文姬奶奶的組合果然也沒讓人失望。真人真事的改編由羅文姬自然的演技表現，格外感動人心。



在走進影廳前大家從預告中知道劇情概要，有位熱血市民被稱為鬼怪奶奶玉芬，愛檢舉大小事情讓區公所公務員看到都頭大，而奶奶發現了公務員的主任民在，能夠用英語與外國人流利的對話，讓她好生羨慕想拜師，於是開始纏著他想要跟他學習英文。如果你以為這部影片只是描述奶奶學習英文笑料百出的過程，那恐怕就低估了韓國電影想傳達的訊息。





奶奶學習英文的過程固然有趣，也讓民在兄弟檔感情更好，並且奶奶幾乎成了家人般的存在，但真正的故事卻從這裡才開始，奶奶學習英文的動機不僅是想與在美國的弟弟聯絡，更想著有一天要將自己悲慘的過往公諸於世，這樣的使命感讓她努力學習，但也需要過人的勇氣才能在眾人面前再度掀開自己的傷口。



原來這部電影背後藏著日據時代慰安婦的故事，日本從未為此事公開道歉，10年前玉芬奶奶站上美國下議院為求一個公道，這才了解為什麼電影中李帝勳使用的手機是早期的三星Galaxy機皇S2，導演的拍攝手法也相當細膩，在情感面的流動相當直接又自然寫實，看到奶奶為了作證而緊張到說不出話來，那句“How Are You，玉芬？”成了最重要的一把鑰匙。



除了羅文姬奶奶影后級的演技，李帝勳的表現也可圈可點，說起英文的柔滑聲線真的讓人著迷又崇拜，看得出來下了苦功來詮釋這些台詞。導演讓觀眾從民在這個角度來了解奶奶，一開始民在可能對奶奶有點反感，但後來發現了奶奶不但熱心助人還打點弟弟的晚餐，讓一絲不苟的民在也敞開心房。



民在從報恩的想法到把奶奶當成自己的家人，當他在新聞上看到奶奶的消息而淚流滿面向奶奶認錯的一幕，帶來的感動從此開始越來越深層，直到奶奶做到了完美又精彩的英文演說，為這部電影帶來最關鍵的高潮。



近期韓國再度因為慰安婦立場而堅持日本必須道歉，日本也因此拒絕參與平昌冬季奧運活動，這部電影讓大家更了解歷史的傷口，也知道一個人的發聲可以震撼全世界，呼應了這部電影原名《I can speak》這句簡單卻有深層意義的話。1月12日即將在台上映。



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