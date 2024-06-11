金秀贤在音乐节被拍到与I.O.I出身林娜荣亲密互动爆出恋爱传闻！双方立即否认

演员金秀贤与 I.O.I 和 PRISTIN 出身林娜荣7日在仁川举行的音乐节《2024 Ultra Korea》上被目击，因而爆出恋爱传闻。

再加上他们亲密的耳语爲恋爱传闻助了一臂之力，就有媒体爆出两人正在交往的消息，YouTube 频道「K-daily news」也上传标题爲「公开金秀贤女朋友」的影片，两人的恋爱传闻进一步扩散。

Kim Soohyun and Im Nayoung Swept Up in Dating Rumors After Spotted Interacting at a Music Festival, K-Netz Share Their Thoughtshttps://t.co/9BKRQ1k2X9#KimSoohyun #ImNayoung #김수현 #임나영 pic.twitter.com/NI43L9ejia — pannatic (@pannatic) June 11, 2024

今日（11）金秀贤的经纪公司 Goldmedalist 表示：「完全没有事实根据。」否认了恋爱传闻。林娜荣的经纪公司 ASCENDIO 也表示：「毫无根据！」对於两人在音乐节被目击，也解释道：「林娜荣个人去音乐节时偶然见到了，之前（和金秀贤）见过几次面。但因为周围太吵，所以说悄悄话的场面被捕捉到了。」



另外，金秀贤在4月28日剧终的《泪之女王》中饰演「白贤佑」一角而备受观众喜爱，该剧更创下 tvN 历代收视率最高纪录，而他也将展开亚洲巡回粉丝见面会。林娜荣是 I.O.I 和 PRISTIN 出身，之后转往演员活动，出演了《恶之花》、《Imitation》和《咣当啷啷家族》等剧。



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