I.O.I 出道后才衍生出的女团全数解散！最终敌不过七年魔咒，甚至有一团仅仅两年就早早解散了

【整理报导】由《PRODUCE 101》选出的限定女团 I.O.I 获得超高人气，11位成员於2016年5月4日正式出道，2017年1月29日正式解散，算是各自都持续在发展。

而在本月6日官方宣布Weki Meki即将解散后，I.O.I 出道后才衍生出的女团算是全数解散了，仅剩一团仍敌不过七年魔咒，甚至有些团仅仅两年就早早解散。

林娜荣、周洁琼：2017年3月21日以PRISTIN出道，团体於2019年5月24日解散。



金世正、康美娜：2016年6月28日加入公司推的新团gugudan出道，2020年12月31日解散。



磪有情、金度延：2017年8月8日以Weki Meki出道，2024年6月6日官方宣布将解散，并发行最后一张单曲〈CoinciDestiny〉。



金请夏、全昭弥：歌手solo活动。

郑彩娟：2015年9月14日以DIA成员出道，团体於2022年9月17日正式解散。（已先出道，所以未算在衍生团的名单中。）



俞延静：目前所属的宇宙少女仍在活动中，该团体於2016年2月25日就已经先出道，所以未算在衍生团的名单中。



金素慧：演员solo活动。

上述的成员们即使在团体活动期间，也各自有歌手、演员、主持...等各领域的solo活动，就没有特别写出来了！

希望成员们未来仍旧能继续为梦想奔跑前进，也祝福她们都能有很好的发展。

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