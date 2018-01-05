书言书俊第一次烫卷发！选择宋仲基发型的他们，李辉宰看到大爆笑的原因是？
综艺 2018年1月5日 星期五13:45 Yuan
在12月31日播出的《超人回来了》中，李辉宰带著儿子书言和书俊去了他常去的美容院。
院长让他们选了想要做的发型，在图片中出现过的姜栋元、孔刘、元彬的发型，但都被书言和书俊淘汰掉了，后来看到宋仲基的图片，也开心点头说要这个（他们曾经与宋仲基见过面呢）！
出生以来第一次烫卷发的书言和书俊，在过程中都很关心状况也很稳重的坐好，虽然书俊一度看到自己的头上卷满了发卷有一点吓到（笑）。
当书俊洗完头出来，爸爸李辉宰一看到则是一直憋笑又来直接大笑，制作组还放上了他与曹世镐卷发的比对图。
最后吹完头发与定型后，书言和书俊也都对自己的卷发造型非常的满意，还一直说要照镜子，甚至对著镜子问道：「你是谁呢？」
后来他们在桌子上发现了化妆品，书俊一看到口红就往嘴上涂，书言则是嘟起小嘴慢慢涂，连气垫也拿得有模有样的。李辉宰也问了他们到底是在哪里学的，两人也都回答：「妈妈。」整个非常淘气可爱呢！
（图：截自KBS）
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