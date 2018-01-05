書言書俊第一次燙捲髮！選擇宋仲基髮型的他們，李輝宰看到大爆笑的原因是？
綜藝 2018年1月5日 星期五13:45 Yuan
在12月31日播出的《超人回來了》中，李輝宰帶著兒子書言和書俊去了他常去的美容院。
院長讓他們選了想要做的髮型，在圖片中出現過的姜棟元、孔劉、元彬的髮型，但都被書言和書俊淘汰掉了，後來看到宋仲基的圖片，也開心點頭說要這個（他們曾經與宋仲基見過面呢）！
出生以來第一次燙捲髮的書言和書俊，在過程中都很關心狀況也很穩重的坐好，雖然書俊一度看到自己的頭上捲滿了髮捲有一點嚇到哭（笑）。
當書俊洗完頭出來，爸爸李輝宰一看到則是一直憋笑，後來更直接大笑，製作組還放上了書俊與曹世鎬捲髮的比對圖。
最後吹完頭髮與定型後，書言和書俊也都對自己的捲髮造型非常的滿意，還一直說要照鏡子，甚至對著鏡子問道：「你是誰呢？」
後來他們在桌子上發現了化妝品，書俊一看到口紅就往嘴上塗，書言則是嘟起小嘴慢慢塗，連氣墊也拿得有模有樣的。李輝宰也問了他們到底是在哪裡學的，兩人也都回答：「媽媽。」整個非常淘氣可愛呢！
（圖：截自KBS）
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