BoA將於1月回歸，SM表示「在準備中」 不愧是亞洲王子！張根碩接下重任 將為 2018《平昌冬奧》傳遞聖火 韓劇《不是機器人啊》嘴巴說不要，身體卻很老實的俞承豪，遇見短髮蔡秀彬啦～！ 《白鐘元的胡同食堂》5日首播 金世正擔任特邀MC 陸星材現身《家師父一體》記者會！談腰傷「復原得很快，應該下週就會完全好了」 韓粉絲「痛訴」對姜棟元再也愛不起來 這腿長確實讓人羨慕嫉妒恨啊 WINNER姜昇潤在IG發愛犬照片！《新西遊記》申PD回覆：拿著錘子來敲肉吧！ 經典即將重現！記錄 18 年守候 《水晶男孩 Eighteen》電影海報出爐 Super Junior新綜藝《Super TV》預告公開！羅PD：「這樣子的設定，我都想要嘗試一下了」 《和遊記》第3集本週六確定播出！ 將向事故受傷者真心道歉 《朝鮮名偵探3》角色海報曝光，最帥的是金智媛 書言書俊第一次燙捲髮！選擇宋仲基髮型的他們，李輝宰看到大爆笑的原因是？ 全新綜藝《家師父一體》李昇基表態超愛女團TWICE，當兵時真的超愛聽這首歌～！ 鄭朱莉曬老公婚前婚後巨變照 呐喊：我到底做錯了什麼 善良有愛的柳俊烈擔任明星愛心接力活動第一棒 終究還是要舉行⋯⋯MBC《偶運會》賽事項目出爐 本月中預先錄影！ [有片]李棟旭來台最新廣告花絮公開 [濟州]《姜食堂》變身仙人掌食堂 來試試看豬排飯吧！ Red Velvet 全員到齊 團綜《Level Up Project》第二季 8 日上午開播！ 姜丹尼爾為Davichi拍攝新專輯MV昨日完畢 第二次挑戰演技 老幺崔珉煥結婚FT Island哥哥們送祝福 李弘基：我也好想結婚啊 唯有 MAMAMOO 才唱得出的色彩⋯⋯2018 第一支單曲〈Paintme〉 一舉驚艷視覺與聽覺！ 大家都想為你慶生！金在中睽違三年辦《J-Party》 全場門票火速售罄

在12月31日播出的《超人回來了》中，李輝宰帶著兒子書言和書俊去了他常去的美容院。

院長讓他們選了想要做的髮型，在圖片中出現過的姜棟元、孔劉、元彬的髮型，但都被書言和書俊淘汰掉了，後來看到宋仲基的圖片，也開心點頭說要這個（他們曾經與宋仲基見過面呢）！



出生以來第一次燙捲髮的書言和書俊，在過程中都很關心狀況也很穩重的坐好，雖然書俊一度看到自己的頭上捲滿了髮捲有一點嚇到哭（笑）。



當書俊洗完頭出來，爸爸李輝宰一看到則是一直憋笑，後來更直接大笑，製作組還放上了書俊與曹世鎬捲髮的比對圖。



最後吹完頭髮與定型後，書言和書俊也都對自己的捲髮造型非常的滿意，還一直說要照鏡子，甚至對著鏡子問道：「你是誰呢？」



後來他們在桌子上發現了化妝品，書俊一看到口紅就往嘴上塗，書言則是嘟起小嘴慢慢塗，連氣墊也拿得有模有樣的。李輝宰也問了他們到底是在哪裡學的，兩人也都回答：「媽媽。」整個非常淘氣可愛呢！



（圖：截自KBS）

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究