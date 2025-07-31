歌手GUMMY怀上第二胎，与曹政奭婚后7年再迎家庭新成员

韩国实力派女歌手GUMMY再次传来喜讯！据韩媒《Xports News》今日报导，GUMMY目前已怀有第二胎，孕期已进入第4至5个月，预计将於今年底或明年初迎来家庭的新成员。

GUMMY於2018年与演员曹政奭结为夫妻，2020年诞下第一个女儿，此次是两人时隔约五年再度迎来新生命，让许多粉丝与亲友都献上祝福。 曹政奭曾在YT网综中称赞妻子是「育儿天才」，这对演艺圈模范夫妻再次升格为二宝爸妈，令外界备感温馨与期待。



GUMMY自2003年出道以来，凭藉《如果你回来》《早知道当朋友也好》《忘了我吧》《对不起》《请记得我所有的日子与那个时候》等多首动人歌曲，深受乐迷喜爱，是韩国音乐界公认的实力派歌姬。



目前曹政奭和GUMMY在各自的事业领域依然表现亮眼。 曹政奭主演的喜剧电影《我和我的僵尸女儿》於上映首日便吸引43万观影人次，刷新了2025年上映电影中的最高开局纪录。



GUMMY则在本月13日参加搞笑艺人金俊昊与金智珉的婚礼，并深情献唱《You Are My Everything》作为祝歌、感动全场。 该片段透过综艺节目《我家的熊孩子》播出，成为该集节目中收视率最高的一分钟，再度印证GUMMY作为实力派歌手的现场魅力。



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