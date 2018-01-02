2018 继续震撼美国！防弹少年团登新年秀《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》大展华丽表演

度过了前所未有地华丽的 2017 年，防弹少年团连年末也在美国展现了光芒万丈的舞台。一起来回顾他们为《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》带来的精彩表演吧！
美国时间 2017 年 12 月 31日，美国频道 ABC 播出的新年必看的节目《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》。11 月获邀前往美国参加各大节目时，防弹少年团也为节目预录了新年特辑。
凭藉全韩语专辑在美国大受欢迎的防弹少年团，连现场表演都能获得不输国内的热情应援，台下观众不分年龄国籍全都疯狂地跟著摇摆，更有当地 Army 兴奋地以韩语跟唱，非凡人气可见一斑。
特别的是，在玛莉亚凯莉、小贾斯汀⋯⋯一众当地巨星之间，防弹少年团身为唯一的韩国团体，还表演了两首歌曲，可谓十分难得的例子。
现在就来欣赏防弹少年团在《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》带来的 “DNA” 吧！
（照片来源：Dick Clark Production / 影片来源：BTS BEING BTS）
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