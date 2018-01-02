2018 繼續震撼美國！防彈少年團登新年秀《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》大展華麗表演

度過了前所未有地華麗的 2017 年，防彈少年團連年末也在美國展現了光芒萬丈的舞台。一起來回顧他們為《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》帶來的精彩表演吧！
美國時間 2017 年 12 月 31日，美國頻道 ABC 播出的新年必看的節目《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》。11 月獲邀前往美國參加各大節目時，防彈少年團也為節目預錄了新年特輯。
憑藉全韓語專輯在美國大受歡迎的防彈少年團，連現場表演都能獲得不輸國內的熱情應援，台下觀眾不分年齡國籍全都瘋狂地跟著搖擺，更有當地 Army 興奮地以韓語跟唱，非凡人氣可見一斑。
特別的是，在瑪莉亞凱莉、小賈斯汀⋯⋯一眾當地巨星之間，防彈少年團身為唯一的韓國團體，還表演了兩首歌曲，可謂十分難得的例子。
現在就來欣賞防彈少年團在《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》帶來的 “DNA” 吧！
（照片來源：Dick Clark Production / 影片來源：BTS BEING BTS）
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