《Golden Disc Awards》唱片场阵容华丽　尹钟信、IU、Wanna One、TWICE 确定参加！

老牌颁奖典礼《Golden Disc Awards》（金唱片奖）一如既往地将在明年初才登场，而阵容也依旧华丽。四组今年的大势，都已确定将参加典礼啦！
第 32 届《Golden Disc Awards》主办单位於本日（27 号）宣布，尹钟信、IU、Wanna One 以及 TWICE，都确定将参加於 1 月 11 日举行的实体唱片场颁奖典礼。
地位与实力早毋庸置疑的尹钟信，今年以一首抒情歌 “Like It” 在夏天击败众多偶像而逆袭音源榜，历久不衰的人气俨然已是传奇。格外特别的是，这也将是尹钟信出道至今第一次参加年末大型颁奖典礼。
今年发行第四张正规专辑〈Palette〉与翻唱专辑〈花书签 2〉的 IU，也度过了大丰收的一年。而这将是她睽违八年再度登上《Golden Disc Awards》，期间的成长十分令人期待。
而今年名符其实的最强新人 Wanna One，将首度参加《Golden Disc Awards》。出道不到半年就已经两度回归的他们，势必是当晚最受期待的表演者之一！
最后，则是不知不觉间已经第三度参加典礼的 TWICE。曾是新人奖夺主的她们，至今发行的每首歌曲都大受喜爱。
第 32 届《Golden Disc Awards》，将於 2018 年 1 月 10、11 两日傍晚五点（韩国时间）在日山 KINTEX 第一展览馆 5 号听，分别举行数位音源、实体唱片的颁奖典礼。
（照片来源：Golden Disc Awards
影片来源：Dingo、1theK、CJ E&M、JYP Entertainment）
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