《Golden Disc Awards》唱片場陣容華麗　尹鍾信、IU、Wanna One、TWICE 確定參加！

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老牌頒獎典禮《Golden Disc Awards》（金唱片獎）一如既往地將在明年初才登場，而陣容也依舊華麗。四組今年的大勢，都已確定將參加典禮啦！

第 32 屆《Golden Disc Awards》主辦單位於本日（27 號）宣布，尹鍾信、IU、Wanna One 以及 TWICE，都確定將參加於 1 月 11 日舉行的實體唱片場頒獎典禮。

地位與實力早毋庸置疑的尹鍾信，今年以一首抒情歌 “Like It” 在夏天擊敗眾多偶像而逆襲音源榜，歷久不衰的人氣儼然已是傳奇。格外特別的是，這也將是尹鍾信出道至今第一次參加年末大型頒獎典禮。



今年發行第四張正規專輯〈Palette〉與翻唱專輯〈花書籤 2〉的 IU，也度過了大豐收的一年。而這將是她睽違八年再度登上《Golden Disc Awards》，期間的成長十分令人期待。



而今年名符其實的最強新人 Wanna One，將首度參加《Golden Disc Awards》。出道不到半年就已經兩度回歸的他們，勢必是當晚最受期待的表演者之一！



最後，則是不知不覺間已經第三度參加典禮的 TWICE。曾是新人獎奪主的她們，至今發行的每首歌曲都大受喜愛。



第 32 屆《Golden Disc Awards》，將於 2018 年 1 月 10、11 兩日傍晚五點（韓國時間）在日山 KINTEX 第一展覽館 5 號聽，分別舉行數位音源、實體唱片的頒獎典禮。

（照片來源：Golden Disc Awards

影片來源：Dingo、1theK、CJ E&M、JYP Entertainment）

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