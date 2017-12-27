最大洋葱是妈妈！韩片大吹亲情风惹哭观众

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近期内许多韩国电影纷纷引发话题讨论，也许特效惊人，也许题材创新，但它们的共通点却是名为母亲的大洋葱，让观众的眼泪在戏院中失守。

1. 《死者的审判》



这部由金来沅及国民妈妈金海淑所主演的《死者的审判》，剧情描述意外身亡的母亲崔明淑（金海淑饰）在7年后再度复活，并攻击身为检察官的儿子徐振宏（金来沅饰），让儿子不得不加快速度誓言找出真凶。



一开始大家认为这是科幻题材的电影，死而复生的牺牲复仇者再度回到人间，并且会对当时杀害他的凶手进行复仇攻击，没想到在剧情后半段出现的惊人反转。金海淑复活的目的原来是让儿子自己揭开当时他所犯下的错误，以及母亲为他所做的一切。



金来沅所饰演的徐振宏遭遇丧母之痛，让他日后成为一位嫉恶如仇的检察官，为被害人家属发声，当某天角色互换时，他也提起勇气面对自己的过往，诚心赎罪，这才了解到母亲为他所做的远远超乎他所能想像，也许这才是他的母亲死而复生的最终目的。

2. 《最美的约定》



这部电影则是在预告中就已透露出显而易见的剧情，虽然观众们都已经做好心理准备，但透过高斗心与金成均的出色演技，依旧令人哭掉一大包卫生纸。



妈妈知道自己将不久於人世，想要训练儿子能独立，自己才可以放心离开，智能不足的孩子更需要不同的沟通方式，妈妈也做足了努力，看著越来越懂事的儿子，也能记得她的每句叮咛，开始走向人群也认识了死亡，带来许多感动，她开始不舍得这个世界，甚至哭著在她并不信仰的耶稣面前祈求神再多给她一点时间……



看著智能不足的仁圭一步步迈向正常人的生活，甚至记得他与妈妈的每一个约定，喜爱登山对著天空大声喊著妈妈，成长的蜕变令人鼻酸。

3. 《与神同行》



这部上映前即备受瞩目，使用高度特效以及大成本长时间所制作而成的电影，除了令人一窥死后的奇幻旅程，最后十分钟更是放了一颗大洋葱令大家陷入亲情漩涡。



剧情相当快速展开，主角金自鸿也顺利通过一层层审判关卡而来到最后的天伦地狱，想不到就在此时揭开了他不为人知的过去，他和弟弟与重病又无法说话的母亲相依为命，但他却伤透母亲的心而离家15年，虽然思念母亲却没有勇气回家。



“为什么这些事情活著的时候不做，死了之后却拼命要做到？给了你15年的时间能去见妈妈还不够吗？”阎罗王这句话也唤醒了大家，人总要到了无可挽回才感到后悔。最后金自鸿与弟弟也解开心结并如愿与母亲在梦中相见，这一Part想必令所有观众几乎忘了前面的大型精彩特效，只记得最后这段所流下的眼泪。

亲情总是最容易惹哭观众的题材，尤其是妈妈不求回报的付出，不管是电视剧或是电影，都离不开家人的课题。近期的韩片在短短2小时左右说完了故事更令大家泪流不停，可说是部部发人深省，呼吁大家多珍惜身边最爱你的家人。

照片: 车库娱乐 / 原创娱乐 / 采昌多媒体

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