最大洋蔥是媽媽！韓片大吹親情風惹哭觀眾

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近期內許多韓國電影紛紛引發話題討論，也許特效驚人，也許題材創新，但它們的共通點卻是名為母親的大洋蔥，讓觀眾的眼淚在戲院中失守。

1. 《死者的審判》



這部由金來沅及國民媽媽金海淑所主演的《死者的審判》，劇情描述意外身亡的母親崔明淑（金海淑飾）在7年後再度復活，並攻擊身為檢察官的兒子徐振宏（金來沅飾），讓兒子不得不加快速度誓言找出真兇。



一開始大家認為這是科幻題材的電影，死而復生的犧牲復仇者再度回到人間，並且會對當時殺害他的兇手進行復仇攻擊，沒想到在劇情後半段出現的驚人反轉。金海淑復活的目的原來是讓兒子自己揭開當時他所犯下的錯誤，以及母親為他所做的一切。



金來沅所飾演的徐振宏遭遇喪母之痛，讓他日後成為一位嫉惡如仇的檢察官，為被害人家屬發聲，當某天角色互換時，他也提起勇氣面對自己的過往，誠心贖罪，這才了解到母親為他所做的遠遠超乎他所能想像，也許這才是他的母親死而復生的最終目的。

2. 《最美的約定》



這部電影則是在預告中就已透露出顯而易見的劇情，雖然觀眾們都已經做好心理準備，但透過高斗心與金成均的出色演技，依舊令人哭掉一大包衛生紙。



媽媽知道自己將不久於人世，想要訓練兒子能獨立，自己才可以放心離開，智能不足的孩子更需要不同的溝通方式，媽媽也做足了努力，看著越來越懂事的兒子，也能記得她的每句叮嚀，開始走向人群也認識了死亡，帶來許多感動，她開始不捨得這個世界，甚至哭著在她並不信仰的耶穌面前祈求神再多給她一點時間……



看著智能不足的仁圭一步步邁向正常人的生活，甚至記得他與媽媽的每一個約定，喜愛登山對著天空大聲喊著媽媽，成長的蛻變令人鼻酸。

3. 《與神同行》



這部上映前即備受矚目，使用高度特效以及大成本長時間所製作而成的電影，除了令人一窺死後的奇幻旅程，最後十分鐘更是放了一顆大洋蔥令大家陷入親情漩渦。



劇情相當快速展開，主角金自鴻也順利通過一層層審判關卡而來到最後的天倫地獄，想不到就在此時揭開了他不為人知的過去，他和弟弟與重病又無法說話的母親相依為命，但他卻傷透母親的心而離家15年，雖然思念母親卻沒有勇氣回家。



“為什麼這些事情活著的時候不做，死了之後卻拼命要做到？給了你15年的時間能去見媽媽還不夠嗎？”閻羅王這句話也喚醒了大家，人總要到了無可挽回才感到後悔。最後金自鴻與弟弟也解開心結並如願與母親在夢中相見，這一Part想必令所有觀眾幾乎忘了前面的大型精彩特效，只記得最後這段所流下的眼淚。

親情總是最容易惹哭觀眾的題材，尤其是媽媽不求回報的付出，不管是電視劇或是電影，都離不開家人的課題。近期的韓片在短短2小時左右說完了故事更令大家淚流不停，可說是部部發人深省，呼籲大家多珍惜身邊最愛你的家人。

照片: 車庫娛樂 / 原創娛樂 / 采昌多媒體

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