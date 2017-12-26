好想念《云画的月光》世子+乐瑥CP～ 朴宝剑与金裕贞KBS演技大赏再合体
明星 2017年12月26日 星期二10:20 Erin
《云画的月光》这对美丽CP朴宝剑与金裕贞，即将在2017的KBS演技大赏上再度合体罗！
12月26日KBS表示，今年12月31日晚间9点15分起将播出230分钟的2017KBS演技大赏，朴宝剑与金裕贞将合体颁奖，令许多粉丝们相当期待。
朴宝剑与金裕贞所演出的人气电视剧KBS2《云画的月光》，剧中的可爱世子加上一开始女扮男装的内官洪乐瑥，展开了一场宫中的秘密恋爱，当时两人心痛的离别也令许多观众们哭断肠，而朴宝剑也在2016年的KBS演技大赏中夺得优秀男演员奖，金裕贞则夺得中篇电视剧女子优秀演员奖，两人也获得网友投票的Best Couple奖项。
朴宝剑与金裕贞两人的前一次合体是在今年5月的百想艺术大赏舞台，今年年底大家又能再度看到这组CP合体颁奖，印证两人即使电视剧已播毕一段时间依旧人气不减，喜爱《云画的月光》的观众们又能够再度欣赏到他们的可爱魅力，也为2017KBS演技大赏更增添了一大看点。
照片：KBS
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