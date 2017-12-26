好想念《雲畫的月光》世子+樂瑥CP～ 朴寶劍與金裕貞KBS演技大賞再合體
明星 2017年12月26日 星期二10:20 Erin
《雲畫的月光》這對美麗CP朴寶劍與金裕貞，即將在2017的KBS演技大賞上再度合體囉！
12月26日KBS表示，今年12月31日晚間9點15分起將播出230分鐘的2017KBS演技大賞，朴寶劍與金裕貞將合體頒獎，令許多粉絲們相當期待。
朴寶劍與金裕貞所演出的人氣電視劇KBS2《雲畫的月光》，劇中的可愛世子加上一開始女扮男裝的內官洪樂瑥，展開了一場宮中的秘密戀愛，當時兩人心痛的離別也令許多觀眾們哭斷腸，而朴寶劍也在2016年的KBS演技大賞中奪得優秀男演員獎，金裕貞則奪得中篇電視劇女子優秀演員獎，兩人也獲得網友投票的Best Couple獎項。
朴寶劍與金裕貞兩人的前一次合體是在今年5月的百想藝術大賞舞台，今年年底大家又能再度看到這組CP合體頒獎，印證兩人即使電視劇已播畢一段時間依舊人氣不減，喜愛《雲畫的月光》的觀眾們又能夠再度欣賞到他們的可愛魅力，也為2017KBS演技大賞更增添了一大看點。
照片：KBS
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