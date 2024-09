今日(26)上午,SEVENTEEN 成員 S.COUPS 通過仁川國際機場前往法國巴黎參加時裝週。

當天,S.COUPS 穿著白色衛衣搭配牛仔褲,展現清爽有型的機場時尚。



另外,SEVENTEEN 確定在10月14日帶著迷你12輯《SPILL THE FEELS》回歸,新專輯發行之前,他們將在10月12、13日於高陽體育場舉辦演唱會「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」,預計在演唱會上公布新歌。



