Disney+《來自地獄的法官》人性與墮落的真實面　原來守護加害者另有原因？

2024年可說是Disney+大放異彩的一年！集結所有男神女神的韓劇填滿每個劇迷的日常，從《無路可走：輪盤賭》、《紅天鵝》一路到《首爾破笑組》與《暴君》，接下來還有金秀賢、池昌旭、金泰梨與金多美等人將輪番登場。在這之前朴信惠主演的《來自地獄的法官》才剛上映收視率就已經破9，她在劇中又瘋又美的法官形象堪稱有史以來最大突破，而她不去守護受害者，反而保護加害者也成為最強話題熱度，究竟在法庭上，誰才是真正的「正義女神」呢？

來自地獄的法官

朴信惠飾演一名法官姜光娜，死後陰錯陽差被送往「殺人地獄」，而掌管殺人地獄的審判官則是吳娜拉飾演的朱斯提提亞。朱斯提提亞在不分青紅皂白的情況下，直接判定姜光娜就是殺過人，讓地獄負責人巴力（申成祿飾演）大發雷霆，要求朱斯提提亞以姜光娜的身份回到人間，並審判10名殺了人也不知反省的罪犯送往地獄。再次復活的姜光娜，成為真正「來自地獄的法官」。她不在意其他的人看法，也不說客套話，甚至直接在庭上揭開權貴之間的醜陋面，讓人直呼太解氣。



守護加害者的真正原因

姜光娜絞盡腦汁都要揪出這些罪犯，而她以牙還牙的做法也成為劇中最大亮點！姜光娜刻意減輕罪犯刑責，因為她知道他們出獄之後，肯定會再回頭找受害者算帳。屆時只要受害者再度受到折磨、她就有理由將這些不知反省的罪犯們送往地獄。第二集中姜光娜將一名恐怖情人文情俊輕判後，文情俊果不其然就立刻回到前女友的家中痛毆對方一頓。

就在這時姜光娜也開始「真正的審判」。她利用幻覺讓文情俊以為兩人在交往，但只要姜光娜不如意文情俊就會被拳打腳踢。最終文情俊在分不清現實與虛幻下自縊身亡。



誰殺了姜光娜？

在第一集中，姜光娜在公園突然被殺害之後才到了地獄。不過當時她完全不知道自己怎麼會死，甚至連兇手最後一眼可能都沒看到！這個謎題也成為討論度最高的話題之一。由於姜光娜原先應該是要被分配到「虛假地獄」，但卻誤走進殺人地獄，才會衍生出後續一系列故事。因此姜光娜本尊的背景也令人好奇。甚至還有網友推測她的離奇死亡，可能與被稱作姜光娜的靠山－國會議員鄭載傑（金弘波飾演）有關。



韓多溫剛開播就領便當？

《來自地獄的法官》男主角韓多溫找來人氣男星金宰永主演，他飾演警察局重案二組刑警。正義的個性加上細膩的心思，不管在面對受害者家屬還是罪犯總是可以拿捏的恰到好處。姜光娜為了得到更多殺人犯的資訊刻意接近他，卻意外聽到韓多溫自爆自己殺過3個人，韓多溫更稱「血腥味還留在我手中！」

姜光娜宛如找到浮木般，將韓多溫認定是第二位要審判的罪人，直接將地獄之刀用力捅向韓多溫！最後韓多溫滿口鮮血躺在地上，超驚人的反轉讓網友不敢置信，也紛紛上網討論「所以男主角第二集就領便當了嗎？」究竟韓多溫的下場是如何？姜光娜與他之間又會有什麼發展？請一定要鎖定Disney+ 獨家跟播的《來自地獄的法官》！



不只《來自地獄的法官》正在熱播中，接下來還有超多強檔好劇準備登場。今年靠著《淚之女王》再度擄獲大量人氣的男星金秀賢將出演新劇《山寨人生》，飾演一名呼風喚雨的山寨大王。另外金泰梨則化身擁有聲樂天賦的少女演出全女性作品《正年》、池昌旭則將帶著《江南B-Side》重返小螢幕，這名可疑的掮客將何去何從？

別忘了還有金多美與孫錫久領銜主演的《血謎拼圖》，將攜手揭開連環兇殺案背後的真相。如果想把好劇一網打盡，可千萬不要錯過現在最夯的超殺夏日限時優惠，一天不到5元帶你看到飽，優惠時間只到9月28日下午2點59分！

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