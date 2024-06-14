SM正式起訴CBX：支付10%銷售額是讓CBX獨立活動的前提條件，希望三人履約！韓網罕見支持SM

13日，SM娛樂針對向法院提起訴訟，要求旗下男團EXO小分隊CBX成員CHEN、伯賢和XIUMIN按約履行協議。

SM已於12日向首爾東部地方法院提起訴訟，要求CHEN、伯賢和XIUMIN履行合約。 據悉，SM娛樂方面提交的訴狀中包含了無法再容忍CBX方面的非常識行為，所以首先提出了要求CBX履行協定書的訴訟的內容。

前幾日，CBX召開緊急記者會，指控SM娛樂存在不正當行為，要求CBX新公司INB100的銷售額10%給SM。 隨後SM做出反擊，表示公司與CBX的專屬合同依然有效，SM以INB100向公司支付活動銷售額10%為前提條件，允許三人的個人活動，既然三人已簽署了同意支付的協定，就應履行協定。



去年6月時，CBX先是以SM娛樂提供的結算資料不透明為由，單方面通報與SM娛樂解除合同。 其中還牽扯出MC夢，韓網爆料其是慫恿CBX脫離SM的幕後主使，但他本人已經否認。 SM娛樂和CBX經過激烈的討論最終和解，伯賢另行成立了經紀公司INB100，CHEN和XIUMIN也加入了其中，該公司負責三人個人活動和CBX活動，並以向SM娛樂提供活動銷售額的10%為條件，達成協定。

不同於以往藝人和經紀公司的發生矛盾時的情況，這次大多數網友，甚至不少EXO的粉絲都一邊倒地站在了SM方，自發進行了「還不如5人活動」的清算運動，斥責CBX不顧EXO，恰巧又遇上隊長SUHO的電視劇殺青活動期，很難避免被記者問及相關問題，粉絲直呼「EXO隊長是極限職業」。

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